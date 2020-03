Intervest Offices & Warehouses: Rachat d'actions propres

Intervest Offices & Warehouses annonce qu'elle a racheté le 19 et 20 mars 2020, 2.517 actions propres sur Euronext Brussels via un intermédiaire financier. Cette annonce est réalisée conformément à l'article 7:215 du Code des sociétés et associations (CSA) ainsi que conformément aux articles 8:3 en 8:4 de l'Arrêté Royal du 29 avril 2019 portant exécution du CSA.

