Intervest conclut un contrat avec Schrauwen Sanitair en Verwarming pour 22.000 m2 d'espace de stockage et de bureaux dans le projet de développement Herentals Green Logistics.

Ainsi le cluster unique et durable de plus de 100.000 m2 d'espaces de bureaux et logistiques sur l'Atealaan à Herentals poursuit la concrétisation.

