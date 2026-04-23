 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Intertek lance son premier laboratoire d'essais EMC en Inde
information fournie par Zonebourse 23/04/2026 à 16:17

Intertek a annoncé le lancement de son premier laboratoire d'essais de compatibilité électromagnétique (EMC) en Inde.

La nouvelle installation est le cinquième laboratoire électrique d'Intertek en Inde, et le deuxième dans le Bengaluru.

Située dans la zone industrielle de Peenya, l'installation est de près de 1000 m2.

Le laboratoire répond au besoin croissant du marché pour les tests EMC/EMI, porté par des initiatives gouvernementales pour l'autonomie électronique, la croissance du secteur manufacturier et les normes du marché mondial. Il s'adressera à un large éventail d'industries, notamment médicale, industrielle, électroménager, éclairage, multimédia, composants de sécurité, équipements de mesure, contrôle et équipements de laboratoire, énergies renouvelables et produits réglementés par la TEC.

Ajay Kapoor, directeur général régional pour l'Asie du Sud chez Intertek, a déclaré : " L'Inde est un marché en pleine croissance, et notre nouveau laboratoire témoigne de l'engagement à long terme d'Intertek envers ce pays. Avec des capacités parmi les plus avancées du pays, nous équipeons les fabricants pour répondre aux normes mondiales les plus élevées. "

Valeurs associées

INTERTEK GROUP
4 906,000 GBX LSE -1,09%
Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank