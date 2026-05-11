Intertek agrandit son installation de Royston au Royaume-Uni
information fournie par Zonebourse 11/05/2026 à 11:42
"Cette expansion consolide sa position comme l'une des plus grandes installations de stockage sous contrat d'Europe" précise le groupe.
Cette installation permet à Intertek d'offrir une gamme plus large de conditions de stockage sur mesure afin de répondre aux besoins croissants d'une clientèle pharmaceutique mondiale.
Les tests de stabilité GMP sont une composante clé des services de développement pharmaceutique d'Intertek. Outre Cambridge, Royaume-Uni, les sites mondiaux de stockage et de test de stabilité de l'ICH de l'entreprise incluent Manchester (Royaume-Uni), Whitehouse (New Jersey, États-Unis) et Melbourne (Australie).
Olivier Coppey, Président des Services Pharmaceutiques Mondiaux chez Intertek, a déclaré : " Cette expansion consolide notre usine de Royston comme l'un des plus grands et des sites de stockage de stabilité pharmaceutique GMP les plus avancés d'Europe. Associés à l'expertise exceptionnelle de nos équipes en soutien analytique et à la formulation, nous aidons nos clients à atténuer les risques et à maintenir leurs programmes complexes de développement pharmaceutique sur la bonne voie. "
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