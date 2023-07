Interpublic décroche en Bourse après des résultats décevants

(AOF) - Interpublic dont le titre décroche de près de 8% en avant-Bourse plombe le secteur publicitaire après la publication de ses résultats trimestriels. Le groupe a annoncé un bénéfice ajusté de 0,74 dollar par action diluée pour le deuxième trimestre, en hausse par rapport à 0,63 dollar l'année précédente. Les analystes visaient 0,60 dollar. Le chiffre d'affaires pour le trimestre clos le 30 juin est ressorti à 2,67 milliards de dollars, contre 2,74 milliards de dollars un an plus tôt. Les analystes tablaient sur 2,39 milliards de dollars.

Au deuxième trimestre 2023, le bénéfice d'exploitation s'est élevé à 310,7 millions de dollars, contre 349,1 millions de dollars en 2022. L'EBITA ajusté avant charges de restructuration s'élève à 330,2 millions de dollars contre 370,1 millions de dollars.

La diminution organique des recettes nettes est de 1,7 % par rapport au deuxième trimestre 2022, contre une augmentation organique de 7,9 % au cours du deuxième trimestre 2022.

La firme américaine a déclaré avoir versé un dividende de 0,31 dollar par action ordinaire au deuxième trimestre, pour un total de 119,4 millions de dollars.

"Compte tenu de nos six premiers mois, nous révisons notre attente de croissance organique pour l'année complète entre 1% et 2%, tout en restant pleinement attachés à notre objectif de marge existant pour l'année de 16,7%, ce qui représente une expansion de la marge par rapport à 2022", a fait savoir la direction d'Interpublic.

Un marché mondial qui se porte bien

D'après Magna (Interpublic Group) la croissance du marché publicitaire mondial a été limitée à 1% sur un an durant le premier trimestre face à un début d'année dynamique en 2022. Toutefois pour l'année pleine, la société prévoit une croissance bien supérieure, portée par le digital. Cette performance résulte du rebond économique de la Chine depuis la fin de la politique " zéro Covid ". Au premier trimestre, les dépenses publicitaires ont bondi dans ce pays de 6% sur un an. Ailleurs, les performances attendues sont moins élevées pour 2023 : 4,2 % de croissance en Europe (dont 2,8 % en France) et 2,5 % en Amérique du Nord (4,2 % si l'on exclut les publicités politiques en chute sans élection). Les bons résultats des trois leaders mondiaux (le français Publicis, le britannique WPP et le groupe américain Omnicom) sur le premier trimestre reflètent ce développement du marché.