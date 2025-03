Interpublic: cession de l'agence créative R/GA information fournie par Cercle Finance • 03/03/2025 à 16:02









(CercleFinance.com) - Interpublic a annoncé lundi la vente de son agence de création R/GA à Truelink Capital, une société de 'private equity' spécialisée dans l'investissement au sein du secteur des services technologiques.



'Cette cession stratégique permet à Interpublic de se concentrer davantage sur ses métiers de coeur', a justifié Philippe Krakowsky, le directeur général du géant américain de la publicité et de la communication, dans un bref communiqué.



Créée en 1977 et basée à New York, R/GA a reçu de nombreuses récompenses prestigieuses, à tel point qu'elle avait été nommée 'agence numérique de la décennie' par Adweek en 2009.



Advertising Age l'avait elle aussi classée à l'époque parmi les 'dix meilleures agences de la décennie'



Les termes financiers de l'opération n'ont pas été dévoilés.





