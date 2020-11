Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Interpellation de Michel Zecler: Les quatre policiers mis en examen-AFP Reuters • 30/11/2020 à 05:25









(Précisions) 30 novembre (Reuters) - Les quatre policiers impliqués dans l'interpellation violente de Michel Zecler, producteur de musique noir du XVIIe arrondissement de Paris, ont été mis en examen dans la nuit de dimanche à lundi, a rapporté l'AFP, citant une source judiciaire. Deux d'entre eux ont été écroués, a-t-on ajouté de même source. Les deux autres ont été placés sous contrôle judiciaire. Le parquet de Paris avait requis dimanche la mise en examen des quatre policiers, accusés des chefs de violences volontaires avec arme, en réunion et accompagnés de propos à caractère raciste, de faux en écriture publique, de violation de domicile et de dégradation volontaire de biens privés en réunion. (Rédaction de Paris)

