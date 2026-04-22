Interparfums voit ses ventes reculer au 1T, lestées par un effet devises

( GETTY IMAGES NORTH AMERICA / EUGENE GOLOGURSKY )

Le groupe Interparfums (parfums Jimmy Choo, Montblanc, Lacoste...) a publié mercredi des ventes en repli de 8,5% au premier trimestre, pénalisées par les tensions géopolitiques mondiales et un effet devises défavorable.

De janvier à fin mars, le groupe a engrangé 215,5 millions de ventes, selon un communiqué.

Depuis janvier, "de nombreux facteurs exogènes ont pesé sur l'activité, notamment l'intensification des perturbations géopolitiques dans le monde et, plus récemment, le déclenchement du conflit armé au Moyen-Orient", fait valoir le groupe.

Lors de la publication de ses résultats annuels de 2025, fin février, l'entreprise avait aussi prévenu que les chiffres du premier trimestre seraient affectés "par une base de comparaison élevée", notamment en raison d'une "évolution défavorable de la parité euro dollar".

La performance est très contrastée selon les régions. En Amérique du Nord, les ventes sont stables à près de 85 millions d'euros.

Si Interparfums Luxury Brands, la filiale américaine, "enregistre une croissance à deux chiffres de ses ventes locales aux États-Unis", cette croissance "est toutefois largement atténuée par un taux de conversion euro dollar très défavorable", explique le communiqué.

L'Amérique du Sud est, elle, bien orientée, avec une hausse des ventes de 23% à 27 millions d'euros, grâce aux parfums Coach et à la franchise Montblanc Legend.

En Asie, les ventes se sont repliées de 20% à 29 millions d'euros: si la Chine a progressé, Interparfums note un "attentisme des consommateurs sur de nombreux marchés de la zone Asie Pacifique".

Le chiffre d'affaire en Europe de l'Ouest (hors France) est en recul sur la période (-19% à près de 37 millions), "conséquence de l'atonie constatée sur ses principaux marchés", selon Interparfums.

En France, les ventes ont progressé de 5% à 14 millions d'euros, portées par les parfums Lacoste.

"Grâce à un début d’année particulièrement dynamique sur la zone Amérique, nous réalisons une performance correcte au 1er trimestre 2026, eu égard à un environnement géopolitique et macroéconomique particulièrement dégradé", a assuré le PDG Philippe Benacin, cité dans le communiqué.

"Nous abordons avec optimisme les prochains semestres avec un plan de route clair et ambitieux autour de projets multiples sur quasiment toutes les marques", ajoute-t-il.