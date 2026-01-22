Interparfums: ventes annuelles en hausse, marge attendue "entre 19 et 19,5%"

( GETTY IMAGES NORTH AMERICA / JOE CORRIGAN )

Le groupe Interparfums a annoncé jeudi des ventes en 2025 en hausse de 2,1% à 899 millions d'euros et prévoit une marge opérationnelle "comprise entre 19 et 19,5%", malgré les difficultés sur le marché américain.

"Malgré une charge additionnelle liée à la mise en place des droits de douane aux États-Unis et une évolution très défavorable de la parité euro/dollar, la flexibilité de notre +business model+ devrait néanmoins nous permettre d'afficher une marge opérationnelle toujours élevée sur l'exercice 2025, comprise entre 19 et 19,5%", affirme le directeur général délégué, Philippe Santi, cité dans un communiqué.

Les ventes en Amérique du Nord sont toutefois en hausse de 5% à 437 millions d'euros. Interparfums y a gagné de nouvelles parts de marché grâce aux parfums Coach et Jimmy Choo.

Celles en Chine sont en croissance de 27% et celles au Japon progressent de 10% mais "des perturbations en matière de distribution sur deux marchés importants, la Corée et l'Inde", ont pesé ponctuellement sur le chiffre d'affaires de la région, qui recule de 8% à 115 millions d'euros.

Les ventes en Europe de l'Ouest (hors France), après un bond de 25% en 2024, progressent de 5% en 2025, solides notamment au Royaume-Uni et en Espagne. En France, "dans un marché en recul tant en volume qu'en valeur", elles avancent de 4% à 57,9 millions d'euros.

Première marque du groupe, les parfums Jimmy Choo font +2% à 227,9 millions d'euros, grâce à la franchise féminine Jimmy Choo I Want Choo.

Les parfums Coach, dont le contrat de licence a été prolongé de 5 ans jusqu'en 2031, atteignent désormais 200 millions d'euros de ventes, soit près de +10%. Les parfums Montblanc reculent eux de 5% à 193,2 millions d'euros et, pour leur deuxième année d'exploitation, les parfums Lacoste grimpent de 21% à 95 millions d'euros.

L'année 2026 sera notamment "occupée par le développement des premiers projets sur les marques signées ou acquises l'an passé, Annick Goutal, Off-White et Longchamp, pour des lancements prévus en 2027", et par "la préparation de nouvelles franchises sur les marques historiques", pour des lancements en 2027 et 2028, annonce Interparfums.

"Compte tenu des nombreuses incertitudes économiques, géopolitiques ou monétaires, le manque de visibilité actuel continue de nous inciter à la plus grande prudence sur l'année 2026", souligne le PDG Philippe Benacin, dans le communiqué.