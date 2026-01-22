 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Interparfums: ventes annuelles en hausse, marge attendue "entre 19 et 19,5%"
information fournie par Boursorama avec AFP 22/01/2026 à 08:05

( GETTY IMAGES NORTH AMERICA / JOE CORRIGAN )

( GETTY IMAGES NORTH AMERICA / JOE CORRIGAN )

Le groupe Interparfums a annoncé jeudi des ventes en 2025 en hausse de 2,1% à 899 millions d'euros et prévoit une marge opérationnelle "comprise entre 19 et 19,5%", malgré les difficultés sur le marché américain.

"Malgré une charge additionnelle liée à la mise en place des droits de douane aux États-Unis et une évolution très défavorable de la parité euro/dollar, la flexibilité de notre +business model+ devrait néanmoins nous permettre d'afficher une marge opérationnelle toujours élevée sur l'exercice 2025, comprise entre 19 et 19,5%", affirme le directeur général délégué, Philippe Santi, cité dans un communiqué.

Les ventes en Amérique du Nord sont toutefois en hausse de 5% à 437 millions d'euros. Interparfums y a gagné de nouvelles parts de marché grâce aux parfums Coach et Jimmy Choo.

Celles en Chine sont en croissance de 27% et celles au Japon progressent de 10% mais "des perturbations en matière de distribution sur deux marchés importants, la Corée et l'Inde", ont pesé ponctuellement sur le chiffre d'affaires de la région, qui recule de 8% à 115 millions d'euros.

Les ventes en Europe de l'Ouest (hors France), après un bond de 25% en 2024, progressent de 5% en 2025, solides notamment au Royaume-Uni et en Espagne. En France, "dans un marché en recul tant en volume qu'en valeur", elles avancent de 4% à 57,9 millions d'euros.

Première marque du groupe, les parfums Jimmy Choo font +2% à 227,9 millions d'euros, grâce à la franchise féminine Jimmy Choo I Want Choo.

Les parfums Coach, dont le contrat de licence a été prolongé de 5 ans jusqu'en 2031, atteignent désormais 200 millions d'euros de ventes, soit près de +10%. Les parfums Montblanc reculent eux de 5% à 193,2 millions d'euros et, pour leur deuxième année d'exploitation, les parfums Lacoste grimpent de 21% à 95 millions d'euros.

L'année 2026 sera notamment "occupée par le développement des premiers projets sur les marques signées ou acquises l'an passé, Annick Goutal, Off-White et Longchamp, pour des lancements prévus en 2027", et par "la préparation de nouvelles franchises sur les marques historiques", pour des lancements en 2027 et 2028, annonce Interparfums.

"Compte tenu des nombreuses incertitudes économiques, géopolitiques ou monétaires, le manque de visibilité actuel continue de nous inciter à la plus grande prudence sur l'année 2026", souligne le PDG Philippe Benacin, dans le communiqué.

Résultats d'entreprise

Valeurs associées

INTERPARFUMS
24,6200 EUR Euronext Paris +2,67%

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Une politique pro-vélo vertueuse, ou une offensive anti-voiture excessive? Dans plusieurs grandes villes, comme à Strasbourg, la question des mobilités est un sujet clivant dans la campagne pour les municipales ( AFP / PATRICK HERTZOG )
    Municipales: moins de voitures, plus de vélos, on continue?
    information fournie par AFP 22.01.2026 08:59 

    Une politique pro-vélo vertueuse, ou une offensive anti-voiture excessive? Dans plusieurs grandes villes, la question des mobilités est un sujet clivant dans la campagne pour les municipales, à l'instar des débats à Strasbourg, Paris ou Lyon. Dans la métropole ... Lire la suite

  • DANONE : Baissier mais survendu
    DANONE : Baissier mais survendu
    information fournie par TEC 22.01.2026 08:57 

    SYNTHESE Le MACD est négatif et inférieur à sa ligne de signal. Cette configuration dégrade les perspectives sur le titre. Mais attention le RSI est survendu, ce qui laisse la possibilité d'une consolidation. Inférieurs à 20, les stochastiques sont extrèmement ... Lire la suite

  • bourse : courbes analyses technique (Crédit: / Adobe Stock)
    Les valeurs à suivre à Paris et en Europe
    information fournie par Reuters 22.01.2026 08:55 

    * SOCIETE GENERALE SOGN.PA a annoncé jeudi la suppression de 1.800 postes en France dans le cadre d'un projet de réorganisation de ses activités dans le pays. * Le consortium formé d'ORANGE ORAN.PA , BOUYGUES Telecom BOUY.PA et Iliad, maison-mère de Free, indique ... Lire la suite

  • NEXITY : Sous les résistances, une consolidation est probable
    NEXITY : Sous les résistances, une consolidation est probable
    information fournie par TEC 22.01.2026 08:54 

    SYNTHESE Le MACD est négatif et inférieur à sa ligne de signal. Cette configuration dégrade les perspectives sur le titre. Le RSI n'indique pas encore une survente donc la poursuite de la baisse est techniquement possible. Inférieurs à 20, les stochastiques sont ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank