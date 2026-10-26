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Interparfums soutenu par des propos optimistes de Berenberg
information fournie par Zonebourse 26/10/2026 à 09:22

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Interparfums gagne 1% à 34,7 EUR en tout début de séance à Paris, dans le sillage de propos favorables de Berenberg, qui réaffirme sa recommandation "achat", avec un objectif de cours relevé de 35 à 40 EUR.

"Interparfums a renoué avec la croissance à périmètre comparable au 3e trimestre, portée par de nouveaux lancements et une amélioration de la dynamique commerciale en Europe, conduisant le groupe à relever sa prévision de chiffre d'affaires annuel", met-il en avant.

Berenberg estime que le groupe français se prépare à une nouvelle phase de gains de parts de marché, avec un potentiel de hausse supplémentaire lié à l'obtention de nouvelles licences.

"Le calendrier des lancements s'annonce excellent en 2027, notamment au 1er semestre, qui bénéficiera d'une base de comparaison peu exigeante", poursuit le broker allemand.

Valeurs associées

INTERPARFUMS
35,0000 EUR Euronext Paris +1,86%
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