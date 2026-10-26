Interparfums soutenu par des propos optimistes de Berenberg

Interparfums gagne 1% à 34,7 EUR en tout début de séance à Paris, dans le sillage de propos favorables de Berenberg, qui réaffirme sa recommandation "achat", avec un objectif de cours relevé de 35 à 40 EUR.

"Interparfums a renoué avec la croissance à périmètre comparable au 3e trimestre, portée par de nouveaux lancements et une amélioration de la dynamique commerciale en Europe, conduisant le groupe à relever sa prévision de chiffre d'affaires annuel", met-il en avant.

Berenberg estime que le groupe français se prépare à une nouvelle phase de gains de parts de marché, avec un potentiel de hausse supplémentaire lié à l'obtention de nouvelles licences.

"Le calendrier des lancements s'annonce excellent en 2027, notamment au 1er semestre, qui bénéficiera d'une base de comparaison peu exigeante", poursuit le broker allemand.