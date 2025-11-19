Interparfums se refuse à des prévisions de ventes pour 2026
'La multiplicité des paramètres, favorables et défavorables, l'empêchent, pour le moment, d'établir des prévisions de ventes pour 2026', explique son directeur général délégué Philippe Santi, qui attend toutefois le maintien de niveaux de profitabilité élevés.
Selon Interparfums, les ventes de 2026 devraient être marquées par un environnement économique et géopolitique probablement toujours dégradé, une parité euro dollar négative et un effet de base défavorable avec la fin du contrat de licence Boucheron à fin 2025.
L'année 2026 sera axée sur le lancement de nouvelles extensions de lignes sur ses marques actuelles, la préparation des premiers lancements sur les marques Off-White et Longchamp, et la montée en puissance de la distribution de Solférino Paris à l'international.
