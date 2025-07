Interparfums: sanctionné pour des perspectives prudentes information fournie par Cercle Finance • 24/07/2025 à 10:20









(Zonebourse.com) - Interparfums lâche 7% après son point d'activité du premier semestre 2025, marqué par un chiffre d'affaires en ligne avec le budget, en croissance de 5,8% à 447 millions d'euros (+6,1% à changes constants), mais accompagné de propos prudents de sa direction.



'Compte tenu de l'appréciation de l'euro face au dollar depuis le printemps, notre objectif de chiffre d'affaires 2025 devrait retrouver la fourchette basse de notre estimation initiale, de l'ordre de 910 millions d'euros', indique le PDG Philippe Benacin.



Le chiffre d'affaires du deuxième trimestre a atteint 211 millions d'euros, en hausse de 0,7% (+3,3% à changes constants), avec 'les multiples perturbations géopolitiques du printemps qui ont amplifié l'attentisme des consommateurs sur de nombreux marchés'.





Valeurs associées INTERPARFUMS 32,4600 EUR Euronext Paris -7,36%