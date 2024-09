Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Interparfums: resultat net de 69,6 ME au 1er semestre information fournie par Cercle Finance • 10/09/2024 à 09:25









(CercleFinance.com) - Le groupe a réalisé un chiffre d'affaires de 422,6 millions d'euros au 1er semestre 2024, en croissance de 7% par rapport au 1er semestre 2023.



La marge brute se maintient à un niveau élevé, supérieur aux anticipations du début d'année. Elle est de 274,40 millions d'euros, en hausse de 8%.



Au 1er semestre 2024, le résultat opérationnel ressort à 92,7 millions d'euros en repli de -9% par rapport au 1er semestre 2023. Le resultat net s'inscrit à 69,6 millions d'euros contre 77,6 millions d'euros au 1er semestre 2023 (-10%).



'Le management prévoit toujours un CA compris entre 880 et 900 MEe, mais reste modérément précis sur son objectif de ROC pour 2024, à savoir ' la MOP devrait se maintenir à un niveau élevé '' souligne Oddo BHF dans son étude du jour.





