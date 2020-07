Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Interparfums: Reprise graduelle d'activité en vue, net repli au premier semestre Reuters • 10/07/2020 à 07:44









INTERPARFUMS: REPRISE GRADUELLE D'ACTIVITÉ EN VUE, NET REPLI AU PREMIER SEMESTRE PARIS (Reuters) - Interparfums a annoncé vendredi qu'il anticipait une reprise graduelle de son activité au second semestre, directement liée à la "réouverture progressive des marchés", après un fort ralentissement d'activité au cours des trois derniers mois dû au coronavirus. Le parfumeur a précisé dans un communiqué que son chiffre d'affaires du premier semestre atteindrait environ 135 à 140 millions d'euros, contre 239 millions publié au titre du premier semestre 2019. Du fait du contexte économique, le groupe "a jugé essentiel de soutenir certains de ses partenaires industriels et commerciaux dans leur problématique de trésorerie" mais sa propre trésorerie nette s'est pour autant maintenue "à un niveau élevé au long des derniers mois", autour de 170 million d'euros, et il n'anticipe "aucune dégradation" en la matière à court terme. Interparfums a également indiqué que son nouveau plan marketing, qui inclut des "lancements majeurs" de Jimmy Choo et Kate Spade décalés à 2021, avait été finalisé en accord avec les marques. (Benjamin Mallet, édité par Jean-Stéphane Brosse)

Valeurs associées INTERPARFUMS Euronext Paris 0.00%