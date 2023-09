Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Interparfums: hausse de 43% du résultat net semestriel information fournie par Cercle Finance • 12/09/2023 à 09:35









(CercleFinance.com) - Interparfums publie au titre de son premier semestre 2023 un résultat net part du groupe en croissance de 43% à 77,6 millions d'euros et une marge opérationnelle en amélioration de 3,3 points à 25,8%, pour un chiffre d'affaires en croissance de 24% à 396,1 millions.



Si les hausses des prix des matières premières et des coûts de conditionnement ont légèrement pesé sur les prix de revient, le groupe met en avant une bonne maitrise de ses dépenses en marketing et en publicité, ainsi qu'une faible hausse de ses coûts fixes.



Interparfums constate un ralentissement de quelques marchés depuis l'été, mais confirme anticiper un chiffre d'affaires autour de 800 millions d'euros et estime que sa marge opérationnelle devrait atteindre 18 à 19% pour l'ensemble de 2023.





