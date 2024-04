Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Interparfums: en tête du SBF, Berenberg initie à l'achat information fournie par Cercle Finance • 23/04/2024 à 10:32









(CercleFinance.com) - Interparfums grimpe ce mardi à la Bourse de Paris dans le sillage d'une note favorable de Berenberg, qui a initié le suivi de la valeur avec une recommandation d'achat.



Vers 10h20, le titre du concepteur de parfums sous licence prend pas loin de 3% et figure dans le peloton de tête de l'indice SBF 120, qui progresse de 0,3% au même moment.



Dans une note de recherche, Berenberg salue la spécialisation ('pure-play') opérée par le fabricant de parfums de prestige, appelé selon lui à bénéficier de 'l'âge d'or' que connaît actuellement le secteur.



'Tous les signaux vont dans le sens d'une extension significative de son offre sur le moyen terme, sachant qu'Interparfums a su jusqu'ici faire mieux que son marché', souligne l'intermédiaire financier allemand dans l'étude.



Son objectif de cours de 62 euros fait ainsi ressortir un potentiel haussier de l'ordre de 25%.



Le groupe doit publier son chiffre d'affaires de 1er trimestre jeudi prochain.





