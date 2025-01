Interparfums: départ du directeur affaires internationales information fournie par Cercle Finance • 06/01/2025 à 18:25









(CercleFinance.com) - Interparfums annonce le départ de Frédéric Garcia-Pelayo, directeur affaires internationales pour les marques Montblanc, Coach, Lacoste et Van Cleef & Arpels.



Frédéric Garcia-Pelayo avait rejoint le groupe en 1994 et quitte la société avec le projet de prendre 'une retraite bien méritée'.



Daphné Benacin, actuellement Directrice Régionale Export, lui succèdera.



Interparfums précise que Frédéric Garcia-Pelayo a mis fin à son mandat de Directeur Général Délégué à effet en date du 30 décembre 2024 et à son mandat d'administrateur à effet en date du jeudi 17 avril 2025 au soir, à l'issue de la prochaine Assemblée générale des actionnaires.





Valeurs associées INTERPARFUMS 40,55 EUR Euronext Paris +2,01%