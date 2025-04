Interparfums : croissance solide au premier trimestre

(AOF) - En dépit d’un contexte géopolitique instable et d’un environnement de marché incertain, Interparfums réalise un bon début d’année 2025. Le chiffre d’affaires s'élève à 235,5 millions d'euros au premier trimestre 2025, en croissance de 10,7% à devises courantes et de 8,8% à devises constantes. Pour leur deuxième année d’exploitation, "les parfums Lacoste confortent la trajectoire positive amorcée en 2024 avec un chiffre d’affaires de 25 millions d'euros, en hausse de 34%". Les ventes sur ce trimestre sont particulièrement contrastées par zone.

En Amérique du Nord, l'activité est restée dynamique (+27%), dans un marché de la parfumerie toujours actif, grâce à plusieurs lancements importants ainsi qu'à des réassorts élevés.

Après des limitations en matière d'approvisionnements sur certains pays au premier trimestre 2024, l'Europe de l'Est retrouve un niveau d'activité plus normatif au premier trimestre 2025, notamment sur les marques Lacoste, Jimmy Choo et Lanvin.

L'Europe de l'Ouest, en hausse de 14 %, poursuit sa croissance grâce aux parfums Jimmy Choo, Lacoste, Karl Lagerfeld et Rochas.

En revanche, le Moyen Orient (-26%) continue de souffrir des répercussions des conflits existants dans la zone et d'une réduction du nombre de points de vente sur de nombreux marchés.

En Asie Pacifique (-3%), la réduction des niveaux de stock dans la distribution en Australie et le recul continu du nombre de points de vente en Corée du Sud étant compensés par de fortes croissances en Chine, au Japon et à Singapour.

Par ailleurs, Interparfums a annoncé qu'il augmentera ses prix publics de l'ordre de 6 à 7% à effet au 1er août prochain, en réaction aux décisions prises par l'administration américaine sur les droits de douane.

"Ces mesures, conjuguées à des couvertures en dollars effectuées en début d'année à 1,04, devraient limiter significativement l'impact de ces décisions exogènes sur les résultats du groupe", explique le fabricant de parfums.

AOF - EN SAVOIR PLUS

En savoir plus sur Interparfums

Points-clés

- Distributeur de parfums de prestige créé en 1982 ;

- Chiffre d’affaires de 800 M€ réalisé à 94 % à l’international dont 40 % en Amérique du nord, 16 % en Europe de l’ouest dont 6 en France, 15 % en Asie, 8% au Moyen-Orient, 8% en Amérique latine, 6% en Europe de l’est ;

- Ambition : élargissement du portefeuille de parfums via des partenariats de long terme avec les marques mondiales de parfum, maroquinerie, mode, haute couture et haute joaillerie –Boucheron, Coach, Jimmy Choo, Kate Spade, Lagerfeld, Lanvin, Moncler, Montblanc, Rochas, Van cleef & Arpels ;

- Capital contrôlé indirectement à 31,7 % par la holding de Philippe Benacin et Jean Madar, Philippe Benacin étant président-directeur général du conseil d’administration de 10 membres..

Enjeux

- Agilité du modèle d’affaires :

- trois piliers : l’expertise marketing -« raconter une histoire » adoptée au positionnement de chaque Maison, la maîtrise du processus industriel de la conception à la fabrication des parfums et l’externalisation du conditionnement et de la logistique,

- compensation de l’inflation des matières 1ères et du conditionnement par les relèvements ciblés par pays et par lignes des prix de vente,

- rééquilibrage progressif du portefeuille via l’agressivité commerciale pour les marques Lacoste, Lanvin et Rochas et Van Cleef,

- pénétration encourageante du marché chinois,

- innovation limitée, la société étant donneur d’ordres aux créateurs et distributeurs ;

- Stratégie environnementale :

- charte éco conception pour les fournisseurs, l’entreprise n’ayant pas de sites industriels,

- lancements 2024-2025 de flacons avec verre recyclé à 74 % et emballage carton à 89 % ;

- Visibilité de la croissance de l’activité par la durée (de 10 à 30 ans) des contrats avec les marques, assortis de droits d’entrée souvent inférieurs à un an de revenus ;

- Réflexion en cours sur le lancement d’une marque propre ;

- Bilan non endetté avec 644 M€ de capitaux propres et 55 M€ de trésorerie nette d’emprunts.

Défis

- Sensibilité de la croissance des revenus aux lancements de nouveaux parfums -14 au 1 er semestre et, notamment Lacoste Original au 3 ème trimestre- et à l’obtention ou renouvellement (Van Cleef&Arpeels) de licences ;

- Dépendance des revenus à 69 % à fin juin, vs 75 % à fin décembre, aux 3 marques phares Jimmy Choo, Montblanc et Coach, devant Lacoste, Lanvin et Rochas ;

- Craintes provoquées par la création chez Richement d’une division de haute parfumerie, le groupe suisse représentant 28 % des ventes d’Interparfums avec Montblanc (licence jusqu’en 2030) et Van Cleef & Arpels ;

- Remontée attendue pour la fin de l’année de la trésorerie d’exploitation, diminuée par les frais de commercialisation et marketing ;

- Après une avancée de 11,4 % (+ 20 % au 3ème trimestre) des revenus, objectif 2024 d’un chiffre d’affaires entre 880 et 900 M€ ;

- Dividende 2023 de 1,15 € (taux de distribution de 67 %) et 25 ème attribution en juin de 1 action pour 10 détenues.