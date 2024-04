Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Interparfums: confirme ses objectifs de ventes pour 2024 information fournie par Cercle Finance • 25/04/2024 à 10:03









(CercleFinance.com) - Au 1er trimestre 2024, Interparfums affiche un chiffre d'affaire de 212,7 ME, en recul de 1 % à devises courantes et stable à devises constantes.



Dans le détail, seule la marque Coach voit son activité trimestrielle progresser sur un an, à +3%, tandis que l'activité des autres marques décline: -5% pour Rochas, -6% pour Montblanc, -24% pour Jimmy Choo, -33% pour Lanvin.



Par ailleurs, Interparfums met en avant le 'démarrage favorable de la distribution des lignes existantes des parfums Lacoste et la finalisation du lancement prochain de la première ligne masculine développée par Interparfums'.



' Si le nombre important de lancements concentrés en 2023 sur le 1er trimestre rend la comparaison peu favorable avec le 1er trimestre 2024, l'activité n'en a pas moins été solide depuis le début de l'année, légèrement en avance sur nos anticipations, dans un marché de la parfumerie qui reste relativement dynamique', a commenté Philippe Benacin, Président-Directeur Général.



Ainsi, Interparfums confirme son objectif de ventes avec un chiffre d'affaires de 880 à 900 ME sur l'ensemble de l'exercice 2024.





Valeurs associées INTERPARFUMS Euronext Paris -3.01%