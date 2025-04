Interparfums: Chiffre d'affaires en hausse de 10,7% au premier trimestre

Un parfum lors d'un événement organisé par Interparfums à New York, aux États-Unis. ( GETTY IMAGES NORTH AMERICA / EUGENE GOLOGURSKY )

Interparfums a annoncé jeudi un chiffre d'affaires en hausse de 10,7% à 235,5 millions d'euros "en dépit d’un contexte géopolitique instable et d’un environnement de marché incertain".

"Si les incertitudes économiques et géopolitiques sont nombreuses, la souplesse de notre modèle, la qualité de notre portefeuille, récemment enrichi par l’acquisition des marques Off-White et Annick Goutal, ainsi que la perspective de nouveaux contrats de licence, nous rendent sereins sur la poursuite de la croissance de nos ventes et de nos résultats", déclare le PDG du groupe Philippe Benacin, cité dans le communiqué.

Lors de son assemblée générale le 17 avril, le groupe avait annoncé augmenter ses prix de 6 à 7% au 1er août en réaction aux décisions prises par l'administration américaine sur les droits de douane.

En Amérique du Nord, "l’activité est restée dynamique au premier trimestre" avec un bon de 27% des ventes à 66,9 millions d'euros, grâce notamment "à plusieurs lancements importants".

Le chiffre d'affaires en Asie Pacifique recule de 3% à 37 milions d'euros, "la réduction des niveaux de stock dans la distribution en Australie et le recul continu du nombre de points de vente en Corée du Sud étant compensés par de fortes croissances en Chine, au Japon et à Singapour", selon le groupe.

Les ventes en France sont en recul de 1% à 13,6 millions d'euros et le chiffre d'affaires de l’Europe de l’Ouest, en hausse de 14 % à 39,4 millions d'euros, "poursuit sa croissance grâce aux parfums Jimmy Choo, Lacoste, Karl Lagerfeld et Rochas".

Les ventes de parfums Jimmy Choo dans le monde, fond un bond de 40% à 44,8 millions d'euros "portée par la progression continue des franchises Jimmy Choo I Want Choo et Jimmy Choo Man".

Le chiffre d'affaires des parfums Coach atteint 45,8 millions d'euros (+15%) alors que celui de la marque Montblanc recule de 14% à 53,8 millions d'euros.

Les parfums Lacoste "confortent la trajectoire positive amorcée en 2024 avec un chiffre d’affaires de 25 millions d'euros, en hausse de 34%, témoignant ainsi du potentiel de la marque", selon Interparfums.