Interparfums améliore sa marge opérationnelle au 1er semestre
information fournie par Zonebourse 09/09/2025 à 07:07
Cette amélioration de la rentabilité s'appuie sur une évolution favorable du taux de marge brute de 60 points de base à 65,5%, conjuguée à une hausse limitée des dépenses de marketing et publicité et à la maîtrise récurrente des coûts fixes.
En termes d'activité, le chiffre d'affaires a atteint 446,9 MEUR, en ligne avec le budget, et en progression de 5,8% (+6,1% à taux de change constants), avec un poids plus important de la filiale américaine, dont les ventes se sont accrues de près de 20%.
'Malgré un manque de visibilité lié à une situation internationale perturbée, une parité euro dollar défavorable et un engagement prudent de nos partenaires, notre chiffre d'affaires 2025 devrait s'établir autour de 900 MEUR', selon son PDG Philippe Benacin.
Valeurs associées
|30,140 EUR
|Euronext Paris
|-0,33%
