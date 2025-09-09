 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Interparfums abaisse son objectif de CA 2025, résultat opérationnel en hausse de 23,2% au S1
information fournie par Reuters 09/09/2025 à 07:16

Des flacons de parfums Rochas sont exposés dans le bureau du fabricant de parfums Interparfums à Paris

Interparfums a fait état mardi d'une hausse de 23,2% de son résultat opérationnel au premier semestre, citant des dépenses de marketing et publicité limitées ainsi qu'une maîtrise récurrente des coûts fixes, mais le groupe a abaissé sa prévision de chiffre d'affaires annuel, citant les perturbations géopolitiques et l’attentisme des consommateurs sur de nombreux marchés.

"Malgré un manque de visibilité lié à une situation internationale perturbée, une parité euro dollar défavorable et un engagement prudent de nos partenaires, notre chiffre d’affaires 2025 devrait s’établir autour de 900 millions d'euros", a déclaré Philippe Benacin, président-directeur général, dans un communiqué.

En juillet, le groupe avait annoncé prévoir d'enregistrer un chiffre d'affaires annuel dans le bas de la fourchette de ses prévisions précédentes, de l’ordre de 910 millions d'euros.

Sur les six premiers mois de l'année, le résultat opérationnel est ressorti à 103,8 millions d'euros, contre 92,7 millions un an plus tôt, Interparfums citant l'accroissement du poids de sa filiale américaine et la maîtrise de ses coûts.

Philippe Benacin a ajouté que les exercices 2026 et 2027 devraient bénéficier de l’élargissement du portefeuille aux marques Off-White, Annick Goutal et Longchamp, ainsi que d’un programme de lancements "importants" sur l’ensemble du catalogue.

Interparfums précise dans le communiqué étudier différentes options complémentaires pour continuer à limiter l’impact des droits de douane américains sur la profitabilité du groupe.

(Rédigé par Elena Smirnova, édité par Augustin Turpin)

Résultats d'entreprise

Valeurs associées

INTERPARFUMS
30,140 EUR Euronext Paris -0,33%
