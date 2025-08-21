International Paper vend son unité de fibres de cellulose pour 1,5 milliard de dollars

International Paper IP.N a déclaré jeudi qu'il vendra son activité mondiale de fibres de cellulose à la société de capital-investissement American Industrial Partners pour un montant de 1,5 milliard de dollars.