International Paper en hausse : la société indique qu'elle étudie la possibilité de céder ses activités dans la région EMEA

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(Mise à jour)

15 octobre - ** L'action International Paper IP.N affiche une hausse de 8,5 %à 34 ,62 dollars en début d'après-midi

** Le titre s'apprête à connaître sa meilleure journée depuis près de trois mois si ces gains se confirment

** La société indique qu’elle évalue actuellement les offres portant sur son activité d’emballage en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique, et qu’elle est en pourparlers avec des acquéreurs potentiels dans le cadre de son projet de scission en deux sociétés cotées en bourse

** Les sociétés de capital-investissement Lone Star et Atlas Holdings étudient actuellement des offres de plusieurs milliards de dollars pour l'activité d'emballage européenne d' , l'évaluant à moins de 6 milliards de dollars, selon une information publiée plus tôt dans la journée par le Financial Times

** En janvier, la société avait annoncé son intention de scinder en deux sociétés cotées en bourse en cédant son activité d’emballage européenne, dans le but de rationaliser ses opérations et de stimuler la productivité en Amérique du Nord

** En 2024, IP a finalisé le rachat de son concurrent londonien DS Smith pour 7,2 milliards de dollars

** À la clôture d’hier, l’action affichait une baisse de 19 % depuis le début de l’année