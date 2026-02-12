International Flavors & Fragrances en hausse après des prévisions annuelles conformes aux attentes

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

12 février - ** Les actions du fabricant d'ingrédients alimentaires International Flavors & Fragrances IFF.N augmentent de 9,2 % pour atteindre leur plus haut niveau depuis près d'un an, soit 84 dollars ** La société prévoit un chiffre d'affaires et un bénéfice annuels qui répondent largement aux attentes de Wall Street après la clôture du marché mercredi, ainsi que des résultats trimestriels mitigés

** Annonce du lancement de la vente de l'activité d'ingrédients alimentaires, son segment le plus important en termes de revenus, dont les ventes ont chuté de 4 % au 4ème trimestre sur une base neutre en termes de devises

** L'entreprise a attiré des acquéreurs potentiels et utilisera le produit de la vente pour racheter des actions et rembourser la dette, la société cherchant à se concentrer sur les activités de base à forte valeur ajoutée

** L'investissement de 100 millions de dollars en 2025 dans les capacités d'innovation et les catégories à forte marge de croissance devrait profiter à la société à partir du second semestre de 2026

** La note moyenne de 21 sociétés de courtage est "acheter"; avec un PT médian de 85 $ - données compilées par LSEG

** Les actions ont chuté de 20,3 % en 2025