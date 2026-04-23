InterContinental Sydney Coogee Beach achève sa transformation
information fournie par Zonebourse 23/04/2026 à 17:13
InterContinental Sydney Coogee Beach annonce l'ouverture de la dernière phase de sa transformation de plusieurs millions de dollars, marquant une montée en gamme de son offre balnéaire.
L'établissement, intégré au portefeuille luxe et lifestyle d'IHG Hotels & Resorts (InterContinental Hotels Group), dévoile notamment une piscine à débordement face à l'océan, un Club Lounge et de nouveaux équipements sportifs.
La rénovation porte également sur 198 chambres et suites, avec une attention particulière portée au design et à l'expérience client, confiée au cabinet Woods Bagot.
L'objectif est d'adapter l'hôtel aux attentes d'une clientèle moderne en quête de séjours alliant confort, flexibilité et immersion locale.
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