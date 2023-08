Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Intercontinental Hotels: hausse de 50% du BPA ajusté information fournie par Cercle Finance • 08/08/2023 à 10:00









(CercleFinance.com) - Intercontinental Hotels publie un chiffre d'affaires de 2226 M$ au titre du premier semestre de l'exercice 2023, en hausse de 24% par rapport à la même période douze mois plus tôt.



Le résultat d'exploitation semestriel ressort à 584 M$, en hausse de 62% en un an avec un BPA ajusté de 182,7 cents, en hausse de 50%, tiré par un RevPAR en hausse de 24%.



Par ailleurs, Intercontinental Hotels fait part d'une hausse de sa dette de 32%, celle-ci atteignant désormais 2270 M$.



' Je suis honoré de prendre la relève en tant que DG du groupe IHG et ravi d'envisager avec nos équipes talentueuses et nos propriétaires du monde entier, un important nouveau chapitre de croissance', a commenté Elie Maalouf.



'Nos équipes ont enregistré de solides résultats au premier semestre, avec des performances financières, des ouvertures d'hôtels et des signatures nettement supérieures à celles de l'année précédente', a-t-il ajouté.





