InterContinental: dans le vert après son point trimestriel information fournie par Cercle Finance • 08/05/2025 à 15:00









(CercleFinance.com) - InterContinental Hotels Group (IHG) gagne 2% à Londres, après l'annonce d'un RevPAR (revenu par chambre disponible) global en croissance de 3,3% pour les trois premiers mois de 2025, 'malgré l'environnement macro volatil'.



La chaine hôtelière britannique explique que cette progression 'traduit la force de sa présence diversifiée à l'échelle mondiale et des hausses dans chacun de ses trois moteurs de demande affaires, loisirs et groupes'.



Revendiquant aussi une 'forte performance en termes de développement, avec des ouvertures et des signatures bien au-dessus de celles de l'année passée', IHG se dit en voie d'atteindre les attentes du consensus en termes de profit pour 2025.





Valeurs associées INTERCONT HOTELS 8 784,000 GBX LSE +2,04%