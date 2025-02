InterContinental: BPA en hausse de 15% en 2024 information fournie par Cercle Finance • 18/02/2025 à 09:35









(CercleFinance.com) - InterContinental Hotels Group publie au titre de 2024 un BPA ajusté en hausse de 15% à 4,32 dollars, ainsi qu'un profit opérationnel non GAAP en croissance de 10% à 1,12 milliard de dollars, pour des revenus ajustés en progression de 7% à 2,31 milliards.



Toujours en données non GAAP, la chaine hôtelière de luxe revendique un RevPAR (revenu par chambre disponible) en amélioration de 3%, avec des hausses de 2,5% dans les Amériques et de 6,6% dans la zone EMEAA, mais un recul de 4,8% en Grande Chine.



Un dividende final en hausse de 10% à plus de 1,14 dollar par action sera proposé, ce qui, avec un nouveau programme de rachats d'actions de 900 millions de dollars, portera à plus de 1,1 milliard la distribution prévue aux actionnaires en 2025.



'Nous entamons 2025 avec confiance en capitalisant sur notre taille, nos positions de premier plan et une demande de long terme attractive sur nos marchés, qui soutiennent la réalisation de notre algorithme de croissance', affirme son CEO Elie Maalouf.





Valeurs associées INTERCONT HOTELS 10 525,00 GBX LSE -1,59%