Interactive Brokers recule après que l'UBS a abaissé sa note à « neutre »

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
1er septembre -
** L'action de la plateforme de trading Interactive Brokers
IBKR.O recule de 3,3% à 94 dollars en début de séance
** UBS abaisse la note d’IBKR de « acheter » à « neutre », estimant que le titre reflète déjà en grande partie les atouts de croissance du courtier
** La société de courtage note que l'action se négocie à environ 26 fois le BPA consensuel pour 2028, une valorisation élevée qui intègre déjà ses atouts concurrentiels
** Elle ajoute qu’une nouvelle hausse nécessiterait probablement que la société dépasse les attentes déjà exigeantes des investisseurs
** 11 analystes sur 15 attribuent à l’action la note « achat fort » ou « achat », et quatre la note « conserver »; leur objectif de cours médian est de 109 dollars – données compilées par LSEG
** En tenant compte de l'évolution de la séance, le titre affiche une hausse de 46,4% depuis le début de l'année
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