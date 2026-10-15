Interactive Brokers attire toujours plus de clients, mais l'activité de trading ralentit

Le courtier américain en ligne Interactive Brokers, réputé pour ses tarifs compétitifs et ses plateformes de trading destinées aux investisseurs particuliers comme institutionnels, a publié des résultats légèrement supérieurs aux attentes au troisième trimestre, avec des revenus ajustés de 1,87 MdUSD, en hausse de 16% sur un an, contre 1,86 MdUSD anticipé. Le bénéfice ajusté par action atteint 0,67 dollar, pratiquement conforme au consensus de 0,668 dollar. Le titre évolue peu après la clôture.

La croissance repose désormais davantage sur les activités de financement, les revenus nets d'intérêts ayant progressé de 19% à 1,15 MdUSD, soutenus par une hausse de 36% des prêts sur marge accordés aux clients, à 105,2 MdsUSD. Le nombre de comptes continue parallèlement de bondir de 35% à 5,58 millions, tandis que les actifs détenus par les clients augmentent de 27% à près de 965 MdsUSD.

L'activité de courtage montre toutefois des signes d'essoufflement, puisque les commissions n'augmentent plus que de 12% sur un an, contre 30% au trimestre précédent, et reculent même de 11% séquentiellement. Les transactions quotidiennes moyennes (DARTs) progressent certes de 18% sur un an, mais diminuent de 11% par rapport au deuxième trimestre, tandis que les volumes d'actions échangées chutent de 24% sur un an. Un contraste notable avec Charles Schwab, qui a annoncé le même jour une augmentation de 44% de son activité quotidienne de trading.

Malgré ce ralentissement, Interactive Brokers conserve une marge bénéficiaire avant impôts particulièrement élevée de 78%, contre 79% un an auparavant. Signe de confiance dans sa capacité bénéficiaire, le groupe relève également son dividende trimestriel de 71%, à 0,15 dollar par action.