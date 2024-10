Inter Invest renforce son équipe de distribution

Après 6 ans d'alternance au sein de grands groupes à des fonctions techniques et commerciales - GMF Assurances, Axa (Wealth Management), AEP - Assurance Epargne Pension (Groupe BNP Paribas Cardif)- Margot Roussel poursuit sa carrière chez UBS. Elle rejoint ensuite Oradéa Vie, la compagnie d'assurance vie de la Société Générale en tant que responsable des partenariats en 2021.

Forte d'une expertise dans le domaine des SCPI, elle rejoint le groupe Inter Invest dans le contexte du déploiement stratégique d'une nouvelle verticale " Actifs réels " proposée par la société de gestion du groupe Elevation Capital Partners et du lancement de la SCPI Elevation Tertiom, l'unique SCPI de rendement dédiée à l'immobilier tertiaire en Outre-mer.

(AOF) - Le groupe Inter Invest annonce l’arrivée de deux nouvelles directrices des partenariats : Nina Guyot et Margot Roussel. Ces nominations viennent renforcer l’équipe de distribution et accompagner la croissance du groupe. Nina Guyot débute sa carrière au sein de la banque privée de BNP Paribas, puis rejoint le cabinet de gestion de patrimoine Charpentier Patrimoine (membre de la Boétie Patrimoine).

