Inter IKEA annonce le remplacement de son directeur général

Jon Abrahamsson Ring, directeur général sortant du groupe IKEA, et Jakub Jankowski, directeur général entrant

par Greta Rosen Fondahn et Helen Reid

Le directeur général du groupe Inter IKEA, Jon Abrahamsson Ring, quittera ses fonctions à la fin de l'année, a annoncé jeudi le propriétaire de la plus grande marque de meubles au monde alors que les tensions commerciales et les droits de douane américains pèsent sur le secteur.

Jakub Jankowski, 49 ans, directeur général polonais d'IKEA Industry, la branche industrielle du groupe, lui succédera au poste de directeur général le 1er janvier 2026.

Dans une interview, Jakub Jankowski, qui a précédemment occupé des postes en Pologne, en Roumanie, aux Pays-Bas, en Suisse et en Suède, a déclaré à Reuters qu'il avait l'intention de veiller à ce que le groupe Inter IKEA réponde aux exigences d'une clientèle confrontée aux vents contraires de l'économie mondiale.

"Avec tout ce qui se passe dans le monde, avec l'inflation, avec beaucoup de gens qui ont moins d'argent dans leur portefeuille, il est très important pour nous de devenir encore plus abordables et accessibles afin d'être pertinents pour les clients", a-t-il déclaré.

Les industries mondiales, y compris la fabrication de meubles, ont été confrontées à l'incertitude et à des perturbations dans leurs chaînes d'approvisionnement cette année, le président américain Donald Trump ayant cherché à remodeler le commerce en faveur de Washington à l'aide de droits de douane sur les importations.

IKEA, qui fournit des meubles et franchise de la marque aux détaillants IKEA dans le monde entier, dépend davantage des importations aux États-Unis que dans d'autres régions du monde.

"Notre objectif est de permettre au plus grand nombre d'accéder à des articles d'ameublement de qualité, à des prix aussi abordables que possible. Et notre expérience est que les droits de douane n'y contribuent pas", a déclaré à Reuters Jon Abrahamsson Ring, qui occupe le poste de directeur général depuis 2020.

L'annonce de son départ intervient un mois après que le plus grand franchisé IKEA, Ingka Group, a nommé l'Espagnol Juvencio Maeztu comme nouveau directeur général.

Jon Abrahamsson Ring a déclaré que ces événements n'étaient pas liés et que le moment était venu pour lui de partir. Après avoir occupé des fonctions chez IKEA entre 1998 et 2008, notamment en tant qu'assistant de son fondateur Ingvar Kamprad, il a réintégré le groupe en 2017.

Il a notamment dirigé le groupe pendant une période de perturbations de la chaîne d'approvisionnement mondiale et de coûts élevés des matières premières lors de la pandémie de COVID-19, qui a conduit IKEA à augmenter ses prix en 2021 et 2022.

Si IKEA a depuis réduit les prix de toute sa gamme de produits, ce qui a entraîné une baisse des recettes l'année dernière, Jakub Jankowski a déclaré qu'il entendait ramener les prix à leur niveau d'avant pandémie.

Les remplacements chez Inter IKEA et Ingka Group marquent la première fois que ces deux entreprises, qui axent leur marketing sur leurs racines suédoises, sont dirigées par des non-Suédois.

(Rédigé par Greta Rosen Fondahn à Malmö et Helen Reid à Londres ; version française Etienne Breban ; édité par Blandine Hénault)