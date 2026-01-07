Intelligent artificiel-Un nouveau type de pénurie de puces fait vibrer Wall Street

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Krystal Hu

Bonne année et bon retour! J'espère que vous avez passé des vacances joyeuses et reposantes. Pour Ken Li, notre rédacteur technique international, l'essor de l'IA s'est fait sentir lors de l'achat d'un cadeau de Noël: le premier PC de jeu de son fils de 13 ans. Ce qui aurait dû être un achat simple s'est transformé en un cauchemar tarifaire. Ces consoles de jeu équipées du matériel le plus récent étaient 60 % plus chères qu'il y a quelques semaines à peine, révélant le coût personnel de la pénurie de puces mémoire provoquée par le boom de l'IA et qui pèse désormais sur la chaîne d'approvisionnement des consommateurs. Ce sentiment a trouvé un écho dans les hôtels bourdonnants de Las Vegas cette semaine, lors du Consumer Electronics Show annuel , où le directeur général de Nvidia NVDA.O , Jensen Huang, a parlé de l'explosion des besoins en matière de stockage de données, ce qui a fait grimper le cours des actions de noms longtemps négligés, tels que Sandisk SNDK.O et Micron MU.O , les investisseurs étant à la recherche du prochain point d'étranglement dans la chaîne d'approvisionnement de l'intelligence artificielle. Depuis l'année dernière, mes collègues ont suivi cette pénurie mondiale et se sont entretenus avec des initiés du secteur dans cinq pays. Nous décoderons ce que cela signifie pour les consommateurs et le développement de l'IA. En outre, nous disposons des dernières données sur le financement mondial par capital-risque et sur la part toujours croissante de l'IA. Poursuivez votre lecture.

UN NOUVEAU TYPE DE PÉNURIE DE PUCES (PAS NVIDIA)

Le boom de l'IA a un effet secondaire inattendu, et il se dirige vers votre portefeuille. Le prix de votre prochain smartphone ou PC est susceptible d'augmenter, non pas en raison de nouvelles fonctions d'IA tape-à-l'œil, mais à cause d'une ruée mondiale sur l'un des composants les plus élémentaires: les puces de mémoire. Ce que nous ont dit plus de 40 initiés de l'industrie en Corée du Sud, au Japon et aux États-Unis est cohérent: les entreprises technologiques se bousculent pour trouver de la mémoire. Microsoft MSFT.O , Google et ByteDance font la course pour s'approvisionner auprès des trois plus grands fabricants de puces mémoire: SK Hynix, Samsung et Micron.

Cette pénurie s'étend à presque tous les types de mémoire, des modestes puces flash utilisées dans les clés USB et les smartphones aux mémoires à grande largeur de bande (HBM). La HBM agit comme une autoroute à plusieurs voies qui alimente en données les puces d'intelligence artificielle gourmandes en énergie, et les prix de certains types de mémoire ont plus que doublé depuis février.

Les fabricants de puces suivent naturellement l'argent et, ce faisant, ils affament tout le reste. La production de HBM pour les serveurs d'IA est plus rentable que la fabrication de mémoire conventionnelle pour les téléphones, les ordinateurs portables et les téléviseurs. Par conséquent, les fabricants réorientent leur capacité vers l'IA à un moment où ils ne peuvent toujours pas produire suffisamment de puces haut de gamme pour répondre à la demande. Considérons l'échelle. OpenAI, par exemple, a signé des accords de fourniture avec Samsung 005930.KS et SK Hynix

000660.KS en octobre dernier pour son projet Stargate, qui pourrait nécessiter jusqu'à 900 000 plaquettes par mois d'ici 2029, soit environ le double de la production mondiale actuelle de HBM.

Les consommateurs ressentent déjà les effets de la crise. Dans le quartier de l'électronique de Tokyo, Akihabara, les détaillants ont commencé à restreindre les achats de mémoire afin de limiter la thésaurisation. Samsung a prévenu que la pénurie affectait tous les produits, des téléphones aux téléviseurs en passant par les appareils électroménagers. Les fabricants chinois de smartphones Xiaomi 1810.HK et Realme ont déclaré qu'ils pourraient devoir augmenter leurs prix ou se concentrer sur la vente de modèles plus haut de gamme. IDC et Counterpoint s'attendent désormais à ce que le marché mondial des smartphones se contracte l'année prochaine en raison de l'augmentation des coûts des mémoires.

Les fabricants de mémoires se développent, mais le soulagement ne viendra pas rapidement. SK Hynix a déclaré que sa production 2026 était épuisée, tandis que Samsung affirme que des clients ont déjà fait la queue pour la mémoire HBM de l'année prochaine. Les nouvelles usines de production de mémoire conventionnelle ne seront pas vraiment opérationnelles avant 2027 ou 2028.

La mémoire a toujours été un secteur cyclique, oscillant entre des crises brutales et des booms euphoriques. Ce qui est différent cette fois-ci, c'est que l'IA tire le cycle vers l'avant, drainant l'approvisionnement des appareils de tous les jours pour alimenter les centres de données. Cette ruée comporte également un risque à plus long terme. L'industrie n'a pas connu de croissance unitaire significative depuis des années, mais on lui demande maintenant d'absorber des dépenses d'investissement sans précédent pour répondre aux charges de travail de l'IA. Les nouvelles fabriques coûtent des dizaines de milliards de dollars et mettent des années à être mises en service, ce qui signifie que la pénurie d'aujourd'hui pourrait facilement devenir l'offre excédentaire de demain si la demande en matière d'IA ralentit ou change.

Pour l'heure, la seule certitude est que la ruée vers l'or de l'IA est en marche, et que le prix d'entrée pourrait bien être caché dans le prix de votre prochain gadget.

GRAPHIQUE DE LA SEMAINE: L'IA n'est pas seulement un secteur en vogue; elle est en passe de devenir le seul secteur qui compte pour de nombreux investisseurs en capital-risque. Selon les dernières données de PitchBook , près des deux tiers du financement mondial du capital-risque en 2025 sont allés à des entreprises d'IA, poursuivant une tendance qui a commencé avec la percée du ChatGPT. Ce boom du financement de l'IA a contribué à propulser l'investissement mondial en capital-risque au deuxième rang des valeurs annuelles les plus élevées jamais enregistrées, à 28,8 milliards de dollars près du pic de 2021.

En chiffres, les investissements annuels dans l'IA sont passés d'un peu plus de 70 milliards de dollars à plus de 210 milliards de dollars ces dernières années, le nombre d'opérations ayant augmenté de 24 % au cours de cette période. Contrairement à la vague de financement généralisée de 2021, cette vague concentre tous les capitaux sur des paris hyperconcentrés sur l'IA - développeurs de grands modèles, fournisseurs d'infrastructures et plateformes natives de l'IA - tandis que le financement des startups non liées à l'IA s'est ralenti au point de devenir insignifiant.