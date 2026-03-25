Intelligent artificiel-La Maison Blanche souhaite que la première grande loi fédérale sur l'IA soit adoptée cette année

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Jeffrey Dastin

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Les frappes de drones ont rapidement pulvérisé des bâtiments aux Émirats arabes unis et à Bahreïn.

En incendiant des infrastructures et en mettant des installations hors service, les frappes menées ce mois-ci dans le cadre de la guerre contre l'Iran ont repoussé les lignes de front bien au-delà des cibles militaires habituelles, comme les centres de commandement et les sites de lancement de missiles.

Elles ont touché des centres de données. Pour illustrer le rôle croissant de l'intelligence artificielle dans l'économie et sur le champ de bataille, des drones ont perturbé les centres de données d'Amazon AMZN.O au Moyen-Orient pas plus tard que lundi . Le logiciel qui met en commun les données afin que l'IA puisse trouver une cible, connu sous le nom de Maven Smart System, est devenu essentiel aux opérations militaires américaines . Les débats sur les armes entièrement autonomes ont bouleversé les négociations contractuelles.

Lors du sommet du Hill & Valley Forum qui s'est tenu à Washington mardi, ces sujets ont occupé le devant de la scène. David Sacks, le tsar de la Maison Blanche pour l'IA et la cryptographie, a déclaré que les exportations de haute technologie vers les États du Golfe n'avaient pas détourné les puces vers la Chine, mais avaient répandu les systèmes américains dans le monde entier - et mis une cible dans le dos des alliés.

"Si les centres de données des Émirats arabes unis servaient la Chine, je ne pense pas qu'ils seraient bombardés par l'Iran en ce moment même", a-t-il déclaré.

Plus d'informations sur le sommet ci-dessous.

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LE PROJET DE LOI DE TRUMP SUR L'INTELLIGENCE ARTIFICIELLE

L'administration Trump veut accomplir un exploit législatif qu'aucune Maison Blanche n'a réussi avant elle.

Elle veut faire adopter le premier projet de loi complet du gouvernement fédéral sur l'IA. Lors du forum Hill & Valley, auquel participaient Jamie Dimon, directeur général de JPMorgan Chase et Trae Stephens, cofondateur d'Anduril , les responsables de la Maison-Blanche ont présenté leur projet.

Le conseiller scientifique Michael Kratsios a déclaré que l'administration visait une loi à caractère bipartisan, sur la base d'un projet publié la semaine dernière par la Maison-Blanche. Parmi les objectifs, un projet de loi protégerait les enfants qui interagissent avec l'IA, épargnerait aux citoyens les hausses de tarifs liées aux centres de données et empêcherait l'adoption de réglementations concurrentes par les États.

"Nous voulons créer un environnement dans lequel les innovateurs ont des certitudes sur la manière dont ils peuvent développer leurs produits, et c'est quelque chose que seul le Congrès peut fournir", a déclaré M. Kratsios. Les entreprises technologiques s'insurgent depuis longtemps contre le patchwork croissant de réglementations étatiques, même si les partisans de ces réglementations affirment que les États doivent défendre leurs électeurs lorsque le Congrès n'agit pas. L'année dernière, le Sénat a annulé une tentative de moratoire sur les lois des États en matière d'IA par un vote de 99 contre 1. .

L'objectif le plus ambitieux pourrait être le délai de présentation d'un projet de loi au président Donald Trump pour qu'il le signe.

M. Kratsios a déclaré: "Nous sommes optimistes et pensons que nous pouvons essayer de faire quelque chose cette année." Le parti républicain de M. Trump contrôle les deux chambres du Congrès au moins jusqu'aux élections de mi-mandat de 2026. Kratsios et Sacks coprésideront également le Conseil des conseillers du président pour la science et la technologie, dont les premiers membres seront Mark Zuckerberg, directeur général de Meta Platforms, Jensen Huang, directeur général de Nvidia, et Larry Ellison, président exécutif d'Oracle, a déclaré la Maison-Blanche mercredi .

Certains critiques ont qualifié le cadre de la semaine dernière de peu détaillé.

Par exemple, le plan à puces de trois pages n'aborde guère les questions de sécurité nationale, ni la manière de gérer une IA de plus en plus puissante. À titre de comparaison, la sénatrice républicaine Marsha Blackburn du Tennessee a fait circuler le projet de loi Trump America AI Act, qui compte près de 300 pages.

Le sénateur démocrate Mark Warner de Virginie a déclaré dans un communiqué vendredi: "Le cadre est pire que silencieux sur la désinformation alimentée par l'IA." D'autres ont salué le projet comme un bon point de départ avant de longues négociations. Il s'agit d'un contraste bienvenu par rapport aux tentatives plus franches de l'administration de réglementer l'IA dans le cadre de négociations contractuelles, par exemple entre le Pentagone et Anthropic, a déclaré Dean Ball, , qui a participé à la rédaction du plan d'action de l'administration sur l'IA l'année dernière.

Avec ou sans plan complet, l'administration Trump n'aura peut-être pas d'autre choix que d'aller de l'avant.

Les leaders populistes se sont opposés à la droite de la Silicon Valley pour s'imposer au sein du parti républicain. Steve Bannon, par exemple, a prévenu que l'IA pourrait éviscérer les emplois américains, et le sénateur américain Josh Hawley du Missouri a mis en lumière les suicides d'enfants liés à l'utilisation de chatbots d'IA.

Dans son discours au forum, M. Stephens, d'Anduril, a lancé son propre avertissement sur les raisons pour lesquelles le gouvernement ne fait pas son travail pour faire avancer l'innovation.

"Le populisme, les intérêts particuliers, le sentiment anti-technologie et le tribalisme conspirent tous pour rendre pratiquement impossible toute action significative", a-t-il déclaré.

Comme me l'a dit un initié de Washington, la Maison-Blanche, soutenue par la technologie, devra peut-être définir l'agenda de l'IA avant que ses adversaires ne le fassent.

LE GRAPHIQUE DE LA SEMAINE:

La guerre américano-israélienne contre l'Iran a entravé les expéditions de pétrole et d'engrais par le détroit d'Ormuz. Elle perturbe également l'approvisionnement en hélium du Qatar, qui produit environ un tiers de l'offre mondiale de ce gaz en 2025. Un législateur sud-coréen a déjà mis en garde contre les effets en aval, jusqu'au silicium qui alimente l'intelligence artificielle. L'hélium aide à gérer la chaleur lors de la production de semi-conducteurs, ce qui signifie que l'industrie des puces est un secteur clé affecté par la disponibilité du gaz.