Intelligent artificiel-L'ACCORD INTEL QUI A UNI TRUMP ET SANDERS

Deux grandes questions se posent à l'occasion de la publication très attendue des résultats de Nvidia NVDA.O , l'entreprise la plus valorisée au monde: Quelle est la santé du commerce de l'IA, qui représente des milliers de milliards de dollars, et où en est la relation technologique la plus importante entre les États-Unis et la Chine? Tout d'abord, nous verrons si l'inquiétude qui s'est emparée des valeurs technologiques la semaine dernière, à l'adresse , était un véritable avertissement ou un simple bruit de fond. En tant que fournisseur du matériel de base de l'industrie, Nvidia est un indicateur. Et puis il y a la géopolitique. On s'attend à ce que l'appel à propos des résultats offre la première lecture réelle de la manière dont un accord sans précédent de partage des revenus avec le gouvernement américain pourrait influencer les orientations. Lorsque le directeur général Jensen Huang a conclu un accord avec le président Donald Trump pour continuer à vendre certaines puces à la Chine en échange du versement à Washington de 15 % de ces ventes, les investisseurs ont applaudi et Nvidia a augmenté sa production. Pékin, malgré une demande vorace de puces Nvidia, a ensuite exhorté les entreprises locales à réduire leurs achats pour des raisons de sécurité. Les résultats devraient donner une idée de l'impact de la part de la Chine - et de l'écrémage de 15 % - sur les perspectives financières de Nvidia. Nvidia n'est pas le seul fabricant de puces sur la sellette. Dans le numéro de cette semaine, nous examinons les arguments pour et contre une prise de participation partielle du gouvernement américain dans Intel INTC.O . Et comme le "Magicien d'Oz" est à l'affiche de la Sphère de Las Vegas , nous nous penchons également sur les dernières capacités de l'intelligence artificielle qui font le buzz à Hollywood. Poursuivez votre lecture. Envoyez-moi un courriel ici ou suivez-moi sur LinkedIn pour me faire part de vos commentaires et de vos attentes en matière d'IA.

L'ACCORD QUI A UNI TRUMP ET SANDERS Lorsque le président Donald Trump et le sénateur Bernie Sanders se retrouvent du même côté, on sait qu'on est en terrain inconnu. Tous deux ont soutenu la décision de Washington d'échanger le soutien du CHIPS Act contre une participation de 9,9 % au capital d'Intel. Donald Trump y a vu une démonstration de puissance industrielle, et Bernie Sanders un cas rare où l'argent du contribuable a permis d'acquérir une véritable participation. Cette convergence ouvre la voie à une question plus importante: jusqu'où le gouvernement doit-il aller dans un marché "libre" pour sécuriser sa chaîne d'approvisionnement en puces? Le dossier d'Intel fait allusion aux risques: un actionnaire fédéral peut compliquer les ventes à l'étranger, déclencher des règles de subventionnement à l'étranger et diluer les investisseurs existants. Ensuite, il faut ajouter la politique. Trump a publiquement fait pression sur le directeur général avant de le féliciter, et le Trésor a indiqué qu'il n'avait pas l'intention de détenir des actions gagnantes comme Nvidia, tout en laissant entendre que d'autres secteurs pourraient être candidats. On comprend pourquoi les marchés sont mal à l'aise. L'argumentaire est simple. La fabrication de puces est une infrastructure stratégique, en particulier dans le contexte de la rivalité entre les États-Unis et la Chine. Le redémarrage de la fonderie d'Intel est capitalistique, tardif et fragile. Un soutien gouvernemental est "trop important pour échouer", réduit les coûts d'investissement et pourrait réduire les risques d'une construction de plusieurs milliards de dollars en Arizona. Les défenseurs du projet soutiennent qu'un gouvernement actionnaire peut mieux aligner la sécurité nationale avec les chaînes d'approvisionnement. Si Washington veut garantir la production de puces de pointe dans son pays, il est utile d'avoir des intérêts dans le jeu. Le cas de l'ours est une question d'exécution et de précédent. Même sans siège au conseil d'administration, un actionnaire à 9,9 % disposant d'un pouvoir réglementaire influence les décisions relatives aux fusions et acquisitions, aux rendements sur investissement et à l'endroit où Intel peut vendre . C'est un casse-tête lorsque 76 % des revenus sont internationaux et qu'environ 29 % proviennent de la Chine. Les gouvernements étrangers pourraient prendre des mesures de rétorsion ou imposer de nouvelles règles à une entreprise Intel "soutenue par l'État". Les investisseurs craignent également que l'argent du gouvernement ne puisse pas résoudre les problèmes fondamentaux de l'entreprise. Le retour de l'entreprise repose sur ses technologies de fabrication de puces de nouvelle génération. Étant donné que 18A, le nœud d'Intel autour de la classe 1,8 nm, a encore des rendements de fabrication incertains, et que son nœud de prochaine génération 14A manque de clients d'ancrage pour engager de gros volumes, les capitaux de Washington ne comblent pas le fossé technique ou le pipeline de ventes. Cela pourrait pousser le gouvernement à aller plus loin: détenir une participation pourrait ne pas suffire. Washington devra peut-être rallier d'autres entreprises privées pour qu'elles deviennent des clients et élaborer des mesures incitatives pour qu'elles utilisent les puces d'Intel afin de l'aider à survivre. Cela vous semble familier? Cela fait écho à certains aspects du plan industriel de la Chine. Le 14e plan quinquennal de Pékin fait de l'autonomie technologique un élément central, les semi-conducteurs étant directement liés à la sécurité économique et nationale. Les récentes directives invitant les géants nationaux de la technologie à réduire leurs achats de GPU de Nvidia et à promouvoir les puces locales, y compris celles de Huawei, s'inscrivent dans cette logique. Le système chinois peut mobiliser des ressources, il est connu pour concentrer le pouvoir afin de réaliser de grandes choses, ce qui lui confère un avantage dans la mise à l'échelle de certaines innovations. Mais une intervention musclée peut aussi se retourner contre elle, qu'il s'agisse d'une mauvaise répartition des capitaux ou d'une fuite des talents. Les États-Unis doivent désormais trouver un équilibre délicat: soutenir une industrie technologique stratégique sans basculer dans un capitalisme d'État que les marchés - et les alliés - ne tarderont pas à valoriser.

GRAPHIQUE DE LA SEMAINE Dans la première ruée qui a suivi le ChatGPT, les consultants ont gagné de l'argent. Les dirigeants avaient désespérément besoin d'une feuille de route, ils ont donc acheté des ateliers, des audits et des projets pilotes pour voir si l'IA pouvait faire quelque chose d'utile. Cette ruée a permis à des entreprises comme Accenture et Cognizant de prendre de l'essor et de faire exploser leurs revenus - la phase "apprenez-moi ce que c'est" a été bien payée car personne ne voulait rater le coche. Puis l'ambiance a changé. Une fois que les entreprises ont verrouillé les cas d'utilisation évidents, l'argent s'est déplacé vers les entreprises qui possèdent les modèles, les puces et l'infrastructure en nuage. C'est pourquoi les lignes bleues des grandes entreprises technologiques - Amazon, Alphabet, Microsoft et Meta - ont grimpé au cours de l'année écoulée, tandis que les lignes rouges ont glissé. Les intégrateurs se retrouvent à lancer des projets personnalisés alors que l'IA automatise tranquillement leur travail autrefois facturable.

LE JARGON DE L'IA QUE VOUS DEVEZ CONNAÎTRE Par Kenrick Cai, correspondant technologique Certains gros bonnets de l'IA parient sur le fait que la prochaine frontière est tridimensionnelle. Les modèles mondiaux visent à générer des simulations en 3D de l'espace physique. Ces modèles sont confrontés à une nouvelle série d'obstacles techniques qui vont au-delà des défis habituels liés à la génération de textes ou d'images, comme la possibilité d'interagir en temps réel avec le monde simulé. Et même si un monde est généré correctement, la mémoire limitée d'une IA rend difficile de s'assurer que l'environnement reste physiquement cohérent alors qu'il change au fil du temps. La division DeepMind AI de Google a annoncé la dernière version de son modèle de monde Genie 3 au début du mois, bien qu'elle ne soit pas accessible au public. OpenAI a décrit son modèle vidéo génératif Sora comme une "étape vers le développement de modèles capables d'interagir avec le monde physique" Fei-Fei Li, une chercheuse pionnière connue dans le domaine comme la "marraine de l'IA", a levé l'année dernière 230 millions de dollars pour une nouvelle startup, World Labs, qui poursuit cette frontière de recherche. La technologie est encore trop récente pour avoir un impact sur le monde réel, mais des avancées réussies pourraient permettre de créer des jeux vidéo fantastiques ou de fournir des terrains d'entraînement virtuels pour les robots.