INTELLIGENT ARTIFICIEL-Google trouve sa place dans la bataille de l'IA pour l'entreprise

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Kenrick Cai

Les journalistes couvrant la keynote de la conférence Google Cloud Next à Las Vegas mercredi ont été accueillis par des panneaux sur les tables réservées à la presse: "Nous vous recommandons de fermer vos ordinateurs portables pendant les moments d'immersion".

Le moment immersif s'est avéré être une machine qui a saupoudré une légère couche de neige du plafond de l'arène de 12 000 places, alors que le médaillé d'or olympique Shaun White faisait une entrée surprise sur scène.

Shaun White et un ingénieur de Google Cloud ont montré comment l'outil d'IA de Google pouvait analyser une vidéo de Shaun White effectuant une cascade casse-cou et en tirer des données telles que la dynamique de vol et la vitesse de rotation, qui pourraient être utiles pour aider les athlètes à analyser les mouvements en une fraction de seconde.

"Cela va vraiment aider non seulement les athlètes de la prochaine génération à acquérir de nouvelles compétences, mais aussi les fans à la maison à mieux comprendre le sport - et pas seulement pour le snowboard, mais je pense pour les sports à l'échelle mondiale", a déclaré M. White.

La décision d'Alphabet GOOGL.O , la société mère de Google, d'engager M. White pour l'événement peut être considérée dans le cadre d'un effort plus large visant à montrer aux investisseurs et aux clients comment elle est positionnée de manière unique pour réussir dans la course autour de l'IA d'entreprise. Sur scène, le Googler a expliqué que l'analyse vidéo de M. White avait été rendue possible grâce à un modèle d'IA formé par le laboratoire d'IA DeepMind de Google et les puces TPU de Google. C'est le même argument que Google utilise depuis des années pour se démarquer de ses rivaux hyperscalers Amazon AMZN.O et Microsoft MSFT.O . Mais alors que les laboratoires d'IA entrent dans l'arène concurrentielle encombrée, le partenaire de M. White sur scène a également souligné d'autres points, tels que la capacité à entraîner de grandes quantités de données et la plateforme d'agent d'entreprise de Google.

Dans le numéro de cette semaine, nous examinons comment Google se positionne face à l'évolution de la concurrence dans le domaine de l'IA d'entreprise. De plus, l'IA pourrait-elle ravager l'industrie du design? Faites défiler l'article.

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COMMENT GOOGLE VOIT LA COURSE À L'IA POUR LES ENTREPRISES

Lors de la conférence annuelle de Google sur le cloud à Las Vegas, la société de recherche cherche à définir son rôle unique dans le secteur des entreprises en tant que fournisseur mature et prêt à la production d'agents d'IA pour alimenter les applications professionnelles.

Jusqu'à récemment, la bataille pour l'IA dans l'entreprise a été dominée par les hyperscalers et les entreprises de logiciels de la vieille école. Mais les laboratoires d'avant-garde Anthropic et OpenAI se déplacent de plus en plus en aval des modèles vers les applications, bousculant ainsi les centres d'intérêt traditionnels du domaine. La capacité étonnante de l'IA générative à écrire du code a alimenté le débat sur le potentiel de l'IA à remplacer la main-d'œuvre technologique. Google en dira plus sur le sujet, mais probablement plus tard dans l'année, à l'occasion de sa conférence I/O pour les développeurs, qui se tiendra en mai.

Lors des conversations que j'ai eues avec Thomas Kurian, directeur général de Google Cloud, avant la conférence, il a fait preuve d'une conscience de soi pragmatique en identifiant les domaines dans lesquels Google Cloud est en avance et ceux dans lesquels il ne l'est pas.

"Certaines personnes utilisent les modèles pour écrire du code. Ils peuvent utiliser Gemini et d'autres outils comme Claude", a-t-il déclaré. "Mais dans d'autres cas, nous avons des éléments uniques. La plateforme offre des possibilités que personne d'autre ne propose."

L'attention se porte sur Gemini Enterprise, une suite d'outils que Google met à la disposition de ses clients pour déployer et gérer l'IA. Mercredi, Google a annoncé qu'elle supprimait le nom de Vertex AI, un outil qui permet aux clients de choisir les modèles d'IA à utiliser, et qu'elle plaçait le produit sous l'égide de Gemini Enterprise. En d'autres termes, un client qui choisit d'utiliser un modèle Anthropic dans Google Cloud utilisera Claude dans Gemini Enterprise.

L'initiative de Google montre comment l'entreprise envisage de rivaliser pour obtenir des fonds pour les entreprises: en construisant un fossé autour de ses logiciels. Selon M. Kurian, l'originalité de Gemini Enterprise réside en partie dans ses capacités de gouvernance qui permettent aux clients de gérer la sécurité et la conformité. Alors qu'OpenAI et Anthropic arrivent sur le marché avec des plug-ins et des outils qui permettent aux clients de connecter leurs modèles d'IA à d'autres logiciels d'entreprise, Google réagit en vantant les mérites d'un ensemble de fonctionnalités plus riche et plus adapté aux entreprises.

"Je pense que les entreprises de modélisation construiront des modèles que nous distribuerons en partenariat avec elles, et nous aiderons les entreprises à accéder à l'intelligence de ces modèles", a déclaré Michael Gerstenhaber, un vice-président des produits que Google a recruté l'année dernière auprès d'Anthropic, lors d'une interview.

À mesure que la concurrence de Google Cloud évolue, l'entreprise met à l'épreuve ce que sera une relation symbiotique avec les laboratoires d'intelligence artificielle. Alphabet est l'un des principaux investisseurs dans Anthropic, qui empiète à son tour sur la clientèle de Google Cloud. Mais la possibilité d'utiliser les modèles d'Anthropic dans Google Cloud fait aussi partie de ce qui fidélise les clients. Sur scène, lors de la conférence, M. Kurian a vanté les mérites des modèles de Google, tels que Gemini, le modèle vidéo Veo et le modèle audio Lyria, avant de souligner la disponibilité du dernier modèle d'Anthropic.

Brian Delahunty, l'ancien directeur de l'ingénierie d'Anthropic, que Google a également engagé en 2025, a décrit la course à l'IA comme une guerre à fronts multiples.

"Vous pouvez être une entreprise modèle, un intégrateur, une entreprise de logiciels en tant que service (ou Google - un hyperscaler avec des modèles et une infrastructure", a-t-il déclaré. "Mais je pense que cela ne signifie pas qu'il faille être compétitif dans chaque domaine particulier où l'IA évolue."

GRAPHIQUE DE LA SEMAINE

Adobe a tenu sa conférence annuelle sur le Strip de Las Vegas cette semaine. La société de conception a profité de l'occasion pour lancer - vous l'aurez deviné - des outils d'IA pour les entreprises. La nouvelle suite logicielle d'Adobe comprend des fonctions d'automatisation et de personnalisation des fonctions de marketing numérique.

La semaine dernière, Anthropic a dévoilé Claude Design, qui permet de transformer un texte en images prêtes à l'emploi, telles que des diapositives ou des prototypes. Dans la Silicon Valley, le design est de plus en plus considéré comme un nouveau domaine potentiel dans lequel les entreprises d'IA s'affronteront, à l'instar de ce qui s'est passé pour le codage. Google, par exemple, a déjà annoncé la capacité de son générateur d'images Nano Banana à créer des dessins de qualité studio.

Les sociétés de logiciels de conception existantes, telles qu'Adobe, Figma et Canva, qui espère être introduite en bourse, doivent donc s'efforcer de prouver qu'elles sont défendables face à la pression croissante de Wall Street. Ils sont cependant confrontés à un dilemme délicat: les entreprises qui menacent de leur ravir leur trône sont celles-là mêmes avec lesquelles ils doivent conclure des partenariats. Claude Design s'intègre à Canva, par exemple, tandis que les nouveaux produits d'Adobe peuvent se brancher sur Anthropic et OpenAI. Il s'agit d'une autre version de la relation "ennemie" qui se développe entre Google et Anthropic à mesure que ce dernier s'oriente vers la sphère des applications.