Intellia interrompt les essais de phase finale d'un traitement d'édition génétique après un incident hépatique grave

Intellia Therapeutics NTLA.O a déclaré lundi qu'elle a temporairement cessé de doser et de sélectionner les patients dans deux études de phase avancée de son traitement d'édition génétique unique pour une maladie cardiaque, après qu'un patient a eu un grave problème de foie.