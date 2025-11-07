Intellia dégringole après que la FDA américaine a interrompu des essais clés sur les maladies cardiaques à la suite du décès d'un patient

(Mises à jour)

7 novembre - ** Les actions du développeur de thérapie génique Intellia Therapeutics NTLA.O chutent de23% à 9,49 dollars, leur plus bas niveau depuis cinq mois

** La société a déclaré jeudi en fin de journée que la FDA américaine avait suspendu ses deux principaux essais de phase avancée pour un traitement d'édition génétique après le décès d'un patient suite à de graves complications hépatiques

** Les essais portaient sur le traitement nexiguran ziclumeran des maladies cardiaques débilitantes que sont l'amylose ATTR avec cardiomyopathie et l'amylose ATTR héréditaire avec polyneuropathie

** La société consulte des experts et des régulateurs concernant les prochaines étapes - NTLA

** Malgré ce revers, la NTLA reste confiante dans le potentiel du nexiguran ziclumeran pour aider les patients atteints d'amyloïdose, une maladie rare causée par l'accumulation de protéines

** NTLA présentera des données sur les maladies cardiaques au stade précoce pour le nex-z, le 10novembre, selon la société

**En incluant les mouvements de la séance, l'actiona baissé de ~15% depuis le début de l'année