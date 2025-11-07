 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
7 950,30
-0,18%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Intellia dégringole après que la FDA américaine a interrompu des essais clés sur les maladies cardiaques à la suite du décès d'un patient
information fournie par Reuters 07/11/2025 à 16:34

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mises à jour)

7 novembre - ** Les actions du développeur de thérapie génique Intellia Therapeutics NTLA.O chutent de23% à 9,49 dollars, leur plus bas niveau depuis cinq mois

** La société a déclaré jeudi en fin de journée que la FDA américaine avait suspendu ses deux principaux essais de phase avancée pour un traitement d'édition génétique après le décès d'un patient suite à de graves complications hépatiques

** Les essais portaient sur le traitement nexiguran ziclumeran des maladies cardiaques débilitantes que sont l'amylose ATTR avec cardiomyopathie et l'amylose ATTR héréditaire avec polyneuropathie

** La société consulte des experts et des régulateurs concernant les prochaines étapes - NTLA

** Malgré ce revers, la NTLA reste confiante dans le potentiel du nexiguran ziclumeran pour aider les patients atteints d'amyloïdose, une maladie rare causée par l'accumulation de protéines

** NTLA présentera des données sur les maladies cardiaques au stade précoce pour le nex-z, le 10novembre, selon la société

**En incluant les mouvements de la séance, l'actiona baissé de ~15% depuis le début de l'année

Valeurs associées

INTELLIA THERAPE
9,8400 USD NASDAQ -20,13%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • États-Unis : Comment le shutdown peut impacter la circulation aérienne ?
    États-Unis : Comment le shutdown peut impacter la circulation aérienne ?
    information fournie par France 24 07.11.2025 17:01 

    Des centaines de vols ont été annulés vendredi 7 novembre dans les aéroports américains en raison du blocage budgétaire qui s'étire et a conduit les autorités à alléger le trafic aérien face à la pénurie d'aiguilleurs du ciel. Pour aller plus loin, Julien Labarre, ... Lire la suite

  • COP30: ambiance à Belém au deuxième jour du sommet des chefs d'Etat
    COP30: ambiance à Belém au deuxième jour du sommet des chefs d'Etat
    information fournie par AFP Video 07.11.2025 16:52 

    Images de la ville de Belém et du lieu où se déroulera la COP30, alors que des dirigeants mondiaux se réunissent pour la deuxième journée du sommet des chefs d'Etat sur le climat.

  • Photo de famille au sommet des chefs d'État avant la COP30
    Photo de famille au sommet des chefs d'État avant la COP30
    information fournie par AFP Video 07.11.2025 16:50 

    Des dirigeants mondiaux posent pour une photo de groupe au deuxième jour d'un sommet à Belem, en Amazonie brésilienne, avant la 30e conférence sur le climat de l'ONU, qui s'ouvre la semaine prochaine.

  • ( AFP / STRINGER )
    USA: la confiance des consommateurs au plus bas depuis plus de trois ans
    information fournie par Boursorama avec AFP 07.11.2025 16:49 

    Le moral des consommateurs américains s'enfonce nettement en novembre, pour atteindre son plus bas niveau depuis juin 2022, selon un baromètre régulier de l'université du Michigan, qui fait référence, publié vendredi. L'indice mesurant cette confiance ressort à ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank