Intellia chute alors que la FDA suspend les essais cliniques de sa thérapie génique
information fournie par Reuters 30/10/2025 à 10:01

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

30 octobre - ** Les actions du développeur de thérapie génique Intellia Therapeutics NTLA.O chutent de 14,2 % à 11,23 dollars avant bourse

** Mercredi en fin de journée, la FDA américaine a placé une suspension clinique sur les deux essais de phase avancée d'Intellia testant la thérapie génique expérimentale nexiguran ziclumeran (nex-z)

** La thérapie était testée pour l'amylose à transthyrétine, une maladie rare et progressive qui peut endommager le cœur et les nerfs

** La décision de la FDA fait suite à un événement de sécurité grave où un patient ayant reçu la thérapie a développé des signes de dommages potentiels au foie

** Jusqu'à la dernière clôture, l'action a progressé de 12,5 % depuis le début de l'année

© 2025 Thomson Reuters.

