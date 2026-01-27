 Aller au contenu principal
Intellia bondit alors que la FDA lève la suspension de l'essai d'édition de gènes pour une maladie nerveuse rare
information fournie par Reuters 27/01/2026 à 14:21

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

27 janvier - ** Les actions du développeur de thérapie génique Intellia Therapeutics NTLA.O augmentent de 21% à 16,87 $ avant le marché

** La société déclare que la FDA américaine a levé la suspension clinique de son essai de phase avancée testant le nex-z pour l'amylose ATTR héréditaire avec polyneuropathie - une maladie causée par des dépôts de protéines nocives qui endommagent les nerfs

** La FDA a interrompu l'étude en octobre après qu'un patient de l'essai a eu de graves problèmes de foie; Co accepte une surveillance plus stricte de la fonction hépatique - NTLA

** La société déclare qu'elle portera la taille de l'essai à environ 60 patients, contre 50, et reprendra rapidement le recrutement.

** Nex-z est une thérapie unique que la société développe avec le fabricant de médicaments Regeneron REGN.O , selon la société

** Les actions ont baissé de ~23% en 2025

