Intel saute sur le projet de Nvidia d'investir 5 milliards de dollars dans la co ; AMD et TSMC chutent

18 septembre - ** Les actions d'Intel INTC.O augmentent de 33% dans les échanges volatiles du pré-marché après que Nvidia NVDA.O ait déclaré qu'elle investirait 5 milliards de dollars dans la co

** NVDA en hausse de 3%, tandis que Applied Materials

AMAT.O , Lam Research LRCX.O , Micron Tech MU.O augmentent de 2,3% à 7%

** AMD AMD.O en baisse de 5,5 %: l'investissement signale un renforcement de l'alliance qui pourrait écarter la co dans les futures collaborations sur les centres de données et les puces de PC, tout en menaçant sa part dans les charges de travail basées sur l'IA

** Les actions cotées en bourse de TSMC en baisse de 1,5 % avant le marché

** Nvidia, dont les puces incontournables alimentent un boom mondial de l'intelligence artificielle, a déclaré dans un communiqué qu'elle paierait 23,28 dollars par action pour les actions ordinaires d'Intel, un prix légèrement inférieur aux 24,90 dollars auxquels les actions d'Intel ont clôturé mercredi