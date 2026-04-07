Intel rejoint le projet de puce d'IA Terafab de Musk pour alimenter les humanoïdes et les centres de données

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout d'une citation du directeur général d'Intel au paragraphe 5, d'un commentaire d'analyste au paragraphe 11 et d'un graphique) par Deborah Mary Sophia

Intel INTC.O a déclaré mardi qu'il rejoindrait le projet de complexe de puces d'IA Terafab d'Elon Musk avec SpaceX et Tesla TSLA.O pour fabriquer des processeurs alimentant les ambitions du milliardaire de la technologie en matière de robotique et de centres de données.

Les actions d'Intel ont bondi de près de 3 % après l'annonce. L'entreprise a également publié une photo de son directeur général Lip-Bu Tan et de M. Musk se serrant la main, indiquant qu'elle avait accueilli l'homme le plus riche du monde sur son campus le week-end dernier.

L'annonce intervient quelques mois après que M. Musk a présenté le projet de Tesla de construire une gigantesque usine de fabrication de puces d'intelligence artificielle pour alimenter les ambitions autonomes du constructeur de véhicules électriques, et a suggéré que l'entreprise pourrait travailler avec Intel.

Les capacités d'Intel contribueront à accélérer l'objectif de Terafab de produire 1 térawatt par an de calcul pour les futures avancées en matière d'intelligence artificielle et de robotique, a déclaré l'entreprise dans un message sur la plateforme de médias sociaux X.

"M. Elon a fait ses preuves en réimaginant des industries entières. C'est exactement ce dont a besoin la fabrication de semi-conducteurs aujourd'hui. Terafab représente un changement radical dans la manière dont la logique, la mémoire et l'emballage du silicium seront construits à l'avenir", a déclaré M. Tan dans un autre message.

Le mois dernier, M. Musk a déclaré que sa société de fusées SpaceX - qui a récemment fusionné avec sa société de médias sociaux et d'intelligence artificielle xAI - et Tesla allaient construire deux usines de fabrication de puces avancées sur un site tentaculaire à Austin, au Texas.

L'une d'entre elles alimenterait des voitures et des robots humanoïdes, tandis que l'autre serait conçue pour des centres de données d'IA dans l'espace, avait déclaré M. Musk.

Entre-temps, SpaceX a déposé confidentiellement une demande d'introduction en bourse aux États-Unis, préparant ainsi le terrain pour ce qui pourrait devenir la plus grande introduction en bourse jamais enregistrée. L'entreprise vise un lancement sur le marché dans le courant de l'année.

LE REDRESSEMENT D'INTEL PORTE SES FRUITS

Pour Intel, qui était à la traîne de ses rivaux dans la course à l'IA, le partenariat devrait renforcer la confiance des investisseurs alors que ses efforts de redressement s'intensifient. Les finances de l'entreprise se sont améliorées grâce à l'augmentation de la demande pour ses processeurs.

"Intel doit montrer qu'il peut soutenir les plus gros clients dans leurs projets les plus importants, et cela semble être le cas avec le partenariat avec Tesla", a déclaré Gil Luria, analyste chez D.A. Davidson, le qualifiant d'"étape importante" dans la restructuration du fabricant de puces.

M. Tan, qui dirige Intel depuis plus d'un an, poursuit une restructuration agressive pour redresser les finances du fabricant de puces, notamment par le biais de suppressions d'emplois et de ventes d'actifs.

L'entreprise a également reçu des milliards de dollars d'investissements de la part de Nvidia NVDA.O et du gouvernement américain, qui est désormais son principal actionnaire.