Intel : rechute sous les 44$, pourrait viser 40$ avant de tenter un rebond
information fournie par Zonebourse 26/01/2026 à 15:48

Un véritable rallye "FOMO" avait propulsé Intel de 36,9$ vers 54,1$ depuis le 1er janvier (et 47% et même 54,5% depuis le plancher des 36,9$ du 24 décembre).
Le titre retombe sous l'ex-zénith des 44$ du 3 décembre et pourrait rvenir prendre appui sur la MM50 qui gravite vers 40$, puis refermer la "gap" des 37,58$ du 31 décembre (il se confond avec la MM100).

