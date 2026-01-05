Intel progresse, Melius Research passe à "acheter"

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

5 janvier - ** Les actions du fabricant de puces Intel

INTC.O augmentent de 3,2 % à 40,62 $ avant le marché

** Melius Research reclasse l'action à "acheter"; augmente le prix de vente à 50 $, contre 44 $

** Ce nouveau prix de vente implique une hausse de ~27% par rapport à la dernière clôture de l'action

** Il y a de fortes chances que Nvidia (un actionnaire d'Intel) et Apple envisagent sérieusement de produire des puces sur le nœud 14A d'ici 2028/2029 et cette nouvelle pourrait se répercuter sur le titre tout au long de l'année 2026, entraînant une augmentation de la valeur comptable" - Melius Research

** La note moyenne de 45 analystes est "hold"; le prix de vente médian est de 23 $ - données compilées par LSEG

** INTC a augmenté de ~84% en 2025