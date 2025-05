Intel pourrait vendre sa division Network and Edge

(AOF) - Intel envisagerait de céder sa division Network and Edge, qui fabrique des puces pour les réseaux informatiques et de télécommunications, affirme Reuters. Le fabricant de semi-conducteurs aurait étudié la méthode et le calendrier d'une possible scission de ces activités et a contacté des tiers susceptibles d'être intéressés par l’opération.

AOF - EN SAVOIR PLUS