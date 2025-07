Intel : nouvelles coupes massives dans les effectifs et perte trimestrielle

(AOF) - Intel va supprimer plus de 21400 postes via des départs ou l’attrition dans le cadre de sa restructuration, a indiqué le fabricant de microprocesseurs en difficulté. Ce dernier, qui comptait fin juin 96400 employés, sans prendre en compte Mobileye, prévoit de réduire ce nombre à 75 000 d’ici la fin de l’année. Le groupe vise 17 milliards de dollars de dépenses opérationnelles en 2026 et 16 milliards de dollars en 2026.

Intel précise avoir mené à bien la plupart des mesures annoncées au trimestre dernier visant à réduire ses effectifs d'environ 15 %. En conséquence, La société a comptabilisé 1,6 milliard de dollars de charges de restructuration au deuxième trimestre.

Le groupe technologique américain a de ce fait essuyé une perte nette de 2,9 milliards de dollars, contre une perte de 1,9 milliard de dollars, un an auparavant. Hors éléments exceptionnels, la perte par action est ressortie à 10 cents à comparer avec le consensus d'un profit de 1 cent. Les revenus sont pratiquement quasiment stables à 12,86 milliards de dollars alors qu'ils étaient anticipés à 11,88 milliards de dollars.

Au troisième trimestre, les revenus sont anticipés entre 12,6 et 13,6 milliards de dollars et le résultat par action ajusté devrait être à l'équilibre. Le marché vise 12,64 milliards de dollars et 4 cents par action.

