Intel nomme Craig H. Barratt au conseil d'administration
information fournie par Zonebourse 11/11/2025 à 10:15
Le dirigeant d'Intel, Lip-Bu Tan, a salué 'un leader technologique accompli, capable d'innover et de transformer les entreprises', un atout pour la stratégie de croissance à long terme du groupe.
Le Dr Craig H. Barratt siège également aux conseils d'Intuitive Surgical et d'Astera Labs.
