 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 108,55
+0,66%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Intel nomme Craig H. Barratt au conseil d'administration
information fournie par Zonebourse 11/11/2025 à 10:15

Intel Corporation annonce la nomination immédiate de Craig H. Barratt, Ph.D., 63 ans, en tant qu'administrateur indépendant. Ce dirigeant expérimenté du secteur des semi-conducteurs a occupé des postes clés chez Atheros Communications, Qualcomm, Google et Intel, où il a dirigé les activités Ethernet, photonique et réseaux.

Le dirigeant d'Intel, Lip-Bu Tan, a salué 'un leader technologique accompli, capable d'innover et de transformer les entreprises', un atout pour la stratégie de croissance à long terme du groupe.

Le Dr Craig H. Barratt siège également aux conseils d'Intuitive Surgical et d'Astera Labs.

Valeurs associées

INTEL
38,4500 USD NASDAQ +0,84%
Copyright (c) 2025 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank