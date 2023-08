Intel ne rachètera pas Tower Semiconductor

- Le projet d’accord entre Intel et le fabricant israélien de puces Tower Semiconductor, d’un montant de 5,4 milliards de dollars, a été annulé car les deux entreprises n’ont pas été en mesure d’obtenir les autorisations réglementaires nécessaires en temps voulu, ont déclaré les deux sociétés mercredi.Les actions de la société israélienne chutaient d’environ 9% à Tel Aviv le 16 août en milieu de matinée.Intel, qui avait décidé d’acheter Tower l’année dernière, paiera une indemnité de rupture de 353 millions de dollars à cette dernière, a indiqué la société dans un communiqué.Tower et Intel n’ont pas fourni de détails sur les autorisations réglementaires.Reuters avait rapporté mardi en fin de journée qu’Intel abandonnerait l’accord une fois que le contrat aurait expiré sans l’approbation réglementaire de la Chine.Tensions américano-chinoises«Après un examen minutieux et des discussions approfondies, et n’ayant reçu aucune indication concernant certaines approbations réglementaires requises, les deux parties ont accepté de mettre fin à leur accord de fusion après avoir dépassé la date limite du 15 août 2023", a déclaré Tower Semiconductor dans un communiqué.Cette évolution montre à quel point les tensions entre les États-Unis et la Chine sur des questions telles que le commerce, la propriété intellectuelle et l’avenir de Taïwan se répercutent sur les transactions commerciales, en particulier lorsqu’il s’agit d’entreprises technologiques.L’année dernière, DuPont De Nemours Inc. a abandonné son projet de rachat du fabricant de matériaux électroniques Rogers Corp, d’un montant de 5,2 milliards de dollars, en raison de retards dans l’obtention de l’autorisation des autorités de régulation chinoises.Le directeur général d’Intel, Pat Gelsinger, a déclaré qu’il s’efforçait de faire approuver l’acquisition de Tower par les autorités chinoises et qu’il s'était rendu dans le pays pas plus tard que le mois dernier pour rencontrer des représentants du gouvernement.(Avec Reuters) A lire aussi: Amazon pourrait investir dans Arm à l'occasion de son introduction en Bourse

