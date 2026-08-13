Intel lève 20 MdsUSD, son CEO met personnellement au pot

Intel profite du fort rebond de son action pour renforcer son bilan et financer ses ambitions industrielles. Son directeur général Lip-Bu Tan et un membre de sa famille investiront 12 millions de dollars dans l'opération.

Intel vient de réaliser une augmentation de capital de 20 MdsUSD, revue en forte hausse par rapport aux 15 MdsUSD initialement envisagés. Le géant américain des semi-conducteurs a placé 210,5 millions de nouvelles actions à 95 dollars pièce. Les banques disposent d'une option portant sur 31,6 millions de titres supplémentaires, tandis qu'Intel devrait récupérer environ 19,7 MdsUSD nets avant son éventuel exercice.

L'opération se distingue également par la participation de Lip-Bu Tan et d'un membre de sa famille, qui achèteront pour 12 MUSD d'actions au même prix que les investisseurs. Un engagement personnel symbolique à l'échelle de la transaction, mais qui prend davantage de relief au regard du parcours du dirigeant.

Avant de prendre les commandes d'Intel en mars 2025, Lip-Bu Tan a dirigé Cadence Design Systems de 2009 à 2021. Sous sa direction, le chiffre d'affaires du spécialiste des logiciels de conception de semi-conducteurs est passé de moins de 1 MdUSD à près de 3 MdsUSD, tandis que sa marge opérationnelle a dépassé 35% et que son action s'est appréciée de plus de 3 200%. Investisseur technologique de longue date, il a également fondé Walden International, l'une des sociétés pionnières du capital-risque technologique en Asie, et a reçu en 2022 le Robert N. Noyce Award, la plus haute distinction décernée par la Semiconductor Industry Association.

Intel profite ainsi du rebond de son cours pour financer une stratégie particulièrement gourmande en capitaux. Le groupe explique que les fonds serviront notamment à ses investissements industriels et à son besoin en fonds de roulement, dans un environnement où ses clients signalent une demande soutenue par l'essor des dépenses consacrées au calcul pour l'intelligence artificielle.